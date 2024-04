El Real Madrid necesitará asaltar por fin un Etihad infranqueable en Europa

Real Madrid y Manchester City saldaron con empate (3-3) en el Santiago Bernabéu la ida de los cuartos de final de la Champions, dejando abierta una eliminatoria que se decidirá el próximo miércoles en el Etihad Stadium, en un duelo definitivo para sellar su billete a las semifinales de la competición continental y en un feudo infranqueable tanto en Europa como para el conjunto madridista. Tras el primer igualado partido en la capital con mucho espectáculo y derroche ofensivo por parte de ambos equipos, todo se decidirá el próximo miércoles 17 de abril en Mánchester. Los de Carlo Ancelotti visitan un estadio en el que no ha ganado nunca en sus cinco visitas, con ocho goles recibidos en las dos últimas, y donde, por el contrario, la autoridad de sus 'dueños' puede ser decisiva. El campeón inglés no pierde en su estadio desde noviembre de 2022, cuando cayó (1-2) en el partido previo al parón por el Mundial de Catar. Desde ahí, suman 34 encuentros sin perder, una jerarquía que es más abrumadora teniendo en cuenta su casi impecable recorrido en la Champions en las últimas cuatro temporadas. La última derrota en el Etihad en la máxima competición continental fue en su estreno de la fase de grupos de la temporada 2018-2019 frente al Olympique de Lyon francés. Desde entonces, de 30 partidos, sólo el Shakhtar ucraniano (1-1 en la primera fase de la 2019-2020), y el Sporting portugués (0-0 en la vuelta de octavos de la 2021-2022 tras el 0-5 de Lisboa), salieron sin perder. El City ha ganado sus últimos 12 partidos en casa en la competición continental de clubes, convirtiendo 41 goles --3,41 por partido-- y solo recibiendo 9 tantos. Además, atendiendo a la presente edición de la Champions, los ingleses están invictos en nueve partidos, con ocho triunfos y sólo el empate cedido en el Bernabéu, con 27 tantos a favor --el equipo más goleador del torneo--. En el Etihad, el 14 veces campeón de Europa no ha sido aún capaz de ganar en sus cinco visitas, perdiendo siempre cuando el inquilino del banquillo era Pep Guardiola. De hecho, en el feudo 'citizen' el único equipo de LaLiga capaz de ganar en Champions fue el FC Barcelona en octavos de 2014-2015 (1-2). El último precedente entre Real Madrid y City en el Etihad fue el pasado curso, en la vuelta de semifinales, después de un igualado 1-1 en el Bernabéu. Sin embargo, los de Guardiola fueron un rodillo en su casa y hundieron a su rival con un contundente 4-0 que pudo ser aún más doloroso, para catapultarle a la final de Estambul, donde levantó su primera 'Orejona' ante el Inter de Milán. En la 2021-2022, los pupilos de Ancelotti salieron con mucha vida del Etihad, en la ida de semifinales, con un 4-3 para los ingleses, que podrían haber aumentado mucho más su renta si no se hubiese cruzado su falta de puntería y los 'enchufados' Vinícius y Benzema. Un resultado que supieron hacer bueno en el Bernabéu, donde se impusieron 3-1 en una de las tres remontadas épicas de una Champions que terminaron levantando. Antes, en 2020, con Zinédine Zidane en el banquillo, el Real Madrid cayó de nuevo (2-1), entonces en el partido de vuelta de los octavos de final y quedando eliminado tras la derrota en la ida en el Bernabéu (1-2). Sterling y Gabriel Jesús no desperdiciaron sendos errores de Varane, mientras que Benzema hizo el 1-1 provisional en un partido sin público por la pandemia. Los resultados más positivos del Real Madrid ante el City datan de 2016 y 2012. Hace siete años, los blancos sacaron un pobre pero valioso 0-0 de la ida de semifinales ante un equipo entrenado por su ex Manuel Pellegrini, al que eliminó con el 1-0 de la vuelta en Madrid. El otro encuentro es de la fase de grupos de la campaña 2012-2013, saldado con empate a un gol (Benzema y Agüero). EL REAL MADRID YA ASALTÓ OTROS FORTINES El objetivo del vigente campeón de Europa será el de conquistar otro feudo continental 'grande' como ya ha logrado en estos últimos años. En la 2022-2023 ganó en Anfield al Liverpool (2-5) y al Chelsea en Stamford Bridge (0-2), estadio donde también ganó un año antes (1-3). En esa 21-22, además venció (0-1) en el Giuseppe Meazza al Inter. Además, camino de la 'Décima', en 2014 y ante el Bayern entrenado entonces por Pep Guardiola, fue capaz de ganar en Múnich, escenario históricamente adverso, por 0-4, repitiendo victoria en el Allianz en el recorrido hacia la 'Duodécima' (1-2) y hacia la 'Decimotercera' (1-2), en ambos casos en partidos de ida. También asaltó el Parque de los Príncipes (1-2) y el Allianz de Turín (0-3) en la campaña 2017-2018. Tampoco hay que olvidar que en esta campaña, el conjunto entrenado por Carlo Ancelotti se impuso, remontada incluida, por 1-2 en el Spotify Camp Nou, en LaLiga EA Sports. Aunque el rendimiento de los blancos no fue tan alto en el Cívitas Metropolitano, donde no han ganado este curso, perdiendo en Liga (3-1) y en Copa del Rey (4-2, tras prórroga).