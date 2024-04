Amandinha: "Las dificultades y la falta de recursos me han hecho mucho mejor"

Paqui Sánchez

Melilla, 11 abr (EFE).- Por su nombre, Amanda Lyssa de Oliveira Crisóstomo, es probable que muchos no sepan quién es. Pero la cosa cambia si se habla de 'Amandinha', toda una leyenda del fútbol sala femenino, elegida como la mejor jugadora del mundo en este deporte durante ocho años consecutivos, un hito que nadie había logrado antes, y que tiene la humildad como una de sus principales raíces.

En una entrevista concedida a EFE, Amandinha (1994) tiene claro que la historia de su vida, marcada por las carencias y el esfuerzo, es lo que le ha llevado a la cumbre del deporte que tanto le apasiona, al que empezó a jugar en las calles de Fortaleza con niños porque no había un club femenino, después de pasar todo el día fuera de casa entre el colegio y el trabajo con su madre vendiendo comida.

“Todos los días me despertaba a las cinco de la mañana y volvía por la noche. Todas estas dificultades y la falta de recursos me han hecho mucho mejor durante toda mi carrera”, afirma la jugadora del Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca CF, que con sólo 20 años consiguió su primer galardón como la mejor jugadora del mundo.

Hoy, cerca de cumplir los 30, acumula ocho consecutivos y nadie ha podido arrebatarle el título desde 2014, lo que le deja “una sensación especial” no sólo porque su trayectoria y palmarés están ayudando al crecimiento de su deporte. También porque es consciente de que su historia personal inspira a muchas niñas y niños y les empuja “a creer que se puede llegar”, algo que le ilusiona y le hace “muy, muy, muy feliz”.

Amandinha vive un momento dulce en su carrera deportiva. A finales de 2021, tras 12 temporadas como profesional en Brasil, decidió dar el salto a España porque había perdido la felicidad en la pista. “Entendí que era el momento de cambiar”, resume echando la vista atrás, pese a que ello suponía no seguir los pasos de Falcão, su gran referente, quien había desarrollado toda su trayectoria en su país.

“Ahora estoy feliz otra vez, en España, compitiendo con las mejores”, afirma la estrella brasileña del fútbol sala femenino, que combate las dificultades como la lejanía de su familia, el idioma, la cultura y otras muchas carencias marcadas por la distancia con el hecho de que en su equipo haya muchas brasileñas “que dejan la sensación de estar en casa”.

También ayuda el hecho de “competir a tope”, con partidos cada fin de semana que son “una final” en los que debe dar el 100 % para ganar, todo ello en una liga “muy organizada, con una federación y unos clubes que quieren crecer” que, en definitiva, es lo que siempre soñó en su vida deportiva.

Por eso, Amandinha admite que quiere seguir saboreando este momento “algunos años más” en España, porque aquel gran salto que dio hace ya casi dos años y medio le han ayudado a crecer profesionalmente “muchísimo”, gracias a una competición más exigente y equilibrada, con una forma de jugar diferente y, sobre todo, con más recursos y mejor organización que en Brasil.

La relevancia de Amandinha en el mundo del fútbol sala le han llevado a abanderar las causas que considera de justicia. Una de ellas, la reivindicación ante la FIFA, junto a otras jugadoras, para que organizara un Mundial femenino en su deporte, algo que sucederá, por fin, en 2025.

Aún sin fecha definida, este primer mundial “es un sueño de todas y todos los que quieren tanto al fútbol sala”, asevera Amandinha que no deja atrás su protesta por el hecho de que se haya tardado tanto en dar el paso. “Esto ya tenía que haber ocurrido muchos años atrás”, lamenta.

En cualquier caso, defiende que esta “conquista” debe ser aprovechada por las generaciones actuales y futuras por ellas mismas “y también por las anteriores que ya no juegan y que pelearon tanto” para que el fútbol sala femenino haya llegado a este histórico momento, demostrando a todo el mundo “que es enorme y que merece todo el reconocimiento del mundo”.

Y es que, como apunta Amandinha, el deporte femenino está dando pasos adelante, aunque se haya tardado en conseguir “las cosas más simples” y requiera mucha paciencia. “Antes no teníamos nada”, recuerda para admitir, no obstante, que la situación actual tampoco es “la ideal” y que merecen más.

“Pero ya empezamos a tener algo”, insiste al señalar que ahora viajan, se hospedan, compiten y regresan en óptimas condiciones, y juegan con “buenos balones, en una buena pista y un pabellón increíble con una afición que siempre está apoyando”.

“Amandinha no va a disfrutar de lo mejor, pero la niña que está empezando ahora sí y eso me hace feliz igualmente”, agrega en su reflexión, donde hay otro sueño pendiente por cumplir: que el fútbol sala sea algún día deporte olímpico.

Que no lo sea ya es algo que Amandinha no entiende cuando los Juegos Olímpicos es “una competición donde hay de todo” y, sin embargo, no está “el deporte más practicado del mundo” por niños y mayores, en los colegios, en las pistas y en las calles.

De ahí que reconozca que no poder estar en París 2024 sea una espina que lleva clavada y que espera poder sacarse algún día, porque eso supondría un reconocimiento para el fútbol sala, un deporte “apasionante” que nunca abandona aquel que le da “una oportunidad”.

Otra cosa que tampoco comprende Amandinha es el racismo, el hecho de que haya quienes diferencien a unos y a otros por su piel. “Es una cosa rara para mí, creo que moriré sin entenderlo, porque todos somos iguales. El color no cambia nada”, deja claro cuando se pone sobre la mesa esta lacra, que también sufren en el fútbol sala.

Ella misma ha podido ver ataques racistas a sus compañeras negras por parte de algún aficionado. “Mi gran deseo es que llegue el momento en que no pase más. Tenemos que erradicar el racismo de nuestro deporte y de la vida humana, que salga de una vez por todas porque nadie merece pasar por eso”, asevera.

¿Cómo conseguirlo? Amandinha apuesta por la educación, “en los colegios y en nuestra propia casa”, inculcando en los niños el valor de la igualdad. A su juicio, “empezar por el principio” es lo que podría permitir que en cuestión de 10 ó 20 años “podamos tener una Humanidad mucho mejor”. EFE

