Alonso: Al 99 por ciento no pensé en retirada; Aston Martin era primera opción y así fue

Madrid, 11 abr (EFE).- El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula Uno, que este jueves anunció su renovación con la escudería inglesa Aston Martin -en la que ingresó el año pasado-, declaró, en una videoconferencia con un reducido grupo de medios de información, entre ellos la Agencia EFE, que, "al 99 por ciento, no" pensó en la posibilidad de retirarse y que con este acuerdo demuestra "lealtad al proyecto" de un equipo del que afirmó que una vez tomada la decisión de seguir o no en la categoría reina, iba a ser su "primera opción", como "así fue", finalmente.

El de 42 años, con 32 victorias y 106 podios en la F1, firmó un contrato multianual con la escudería de Silverstone, cuya duración exacta no se ha hecho pública, pero que, como mínimo, llegará a 2026, cuando entre en vigor la nueva reglamentación en lo que al diseño de los coches se refiere y cuando el motorista de Aston Martin sea Honda.

"Las cosas no cambiaron mucho desde lo que dije en la presentación del coche, el pasado mes de febrero. Tenía que estar seguro de si quería seguir o no. Y me quedó bien claro mi amor por la Fórmula Uno y por Aston Martin. Quería hablar conmigo mismo, porque para estar al cien por cien en esta categoría, tienes que renunciar a todo. Y una vez que tomé la decisión, después del Gran Premio de Australia más o menos, como había dicho, Aston Martin iba a ser mi prioridad", dijo.

"Yo quería seguir y ellos querían que siguiese; y si las dos partes están de acuerdo, las cosas son más sencillas. Quería demostrar mi lealtad a este equipo. Estoy muy contento y emocionado", explicó el doble campeón mundial asturiano nada más darse a conocer la noticia de su renovación.