Aitana Ocaña evita hablar de sus fotografías con Sebastián Yatra, pero sí sonríe

Hace unas semanas fueron pillados en Islandia, después tuvieron una cita en Londres, también en casa de la cantante en Madrid... pero hasta este miércoles no hemos tenido las imágenes definitivas de la segunda oportunidad que Sebastián Yatra y Aitana Ocaña tras su ruptura el pasado mes de noviembre. Ha sido en la revista 'Diez Minutos' donde hemos podido ver esas fotografías en las que hemos podido ver el paseo romántico del que disfrutaron por el centro de la capital en el que no faltaron los arrumacos y los gestos de cariño que evidencian su felicidad tras haber apostado de nuevo por su historia de amor. Coincidiendo con esta portada, la artista ha reaparecido ante las cámaras para presentar públicamente su nueva película, 'Pared con pared', y como era de esperar... no ha hecho declaraciones. Tras este evento, Aitana sí que ha tenido que enfrentarse a las preguntas de su sonada reconciliación con Yatra y nos ha respondido con una sonrisa cuando le hemos comentado esas fotografías junto a Sebastián. La cantante se dejaba ver atendiendo a sus fans, mostrando su lado más amable con sus seguidores, mientras que esquivaba las preguntas de la prensa acerca de la relación que mantiene actualmente con el colombiano tras protagonizar la portada de una revista junto a él en actitud cariñosa.