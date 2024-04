2-1. Pachuca, de la mano del goleador Rondón, se clasifica a la semifinal de la Concacaf

Pachuca (México), 10 abr (EFE).- Los Tuzos de Pachuca del fútbol mexicano derrotaron este miércoles por 2-1 al Herediano costarricense y se clasificaron a la semifinal de la Copa de campeones de la Concacaf, al superar con facilidad la serie por 7-1.

Bryan González y el venezolano Salomón Rondón anotaron por los Tuzos del entrenador uruguayo Guillermo Almada y Everardo Rubio descontó por los centroamericanos.

Tratando de olvidar el partido de ida que perdieron por 0-5, los costarricenses salieron a mostrar su mejor fútbol y complicaron a los mexicanos, anulados en el primer tiempo, en el que el goleador Rondón no apareció.

Almada motivó en el descanso a sus jugadores y para la segunda mitad envió a la cancha a Javier López, un cambio que dio resultado inmediato. En el 47 el recién ingresado a la cancha le puso un balón en un tiro de esquina a González, letal con el golpe de cabeza para el 1-0.

Herediano perdió la concentración y los Tuzos siguieron adelante; López volvió a mostrar su talento con otra asistencia para gol, a Rondón. El venezolano remató de derecha en el 59 para confirmarse como líder goleador del campeonato con siete dianas y ampliar la ventaja a 2-0.

Cuando mejor jugaban los Tuzos, Andrés Micolta cometió una falta en el área que provocó un penalti, cobrado con limpieza por Everardo Rubio, el 2-1 que terminó con el invicto de la defensa de Pachuca que llevaba 12 goles sin respuesta en el campeonato.

En el 84 Miguel Basulto salvó al Herediano, al despejar en la línea de meta un cabezazo de Bryan González, después de lo cual no hubo más llegadas a puerta.

En la semifinal el Pachuca enfrentará al América, campeón del fútbol mexicano, al que visitará en el partido de ida y recibirá en el de vuelta.

- Ficha técnica:

2. Pachuca: Carlos Moreno; Luis Rodríguez, Sergio Barreto, Norman Micolta, Bryan González; Nelson Deossa (Pedro Pedraza m.81), Elías Montiel, Israel Luna (Javier López m.46) (Alan Bautista m.62); Emilio Rodríguez, Salomón Rondón (Roberto de la Rosa m.79), Osussama Idrissi (Alexei Domínguez m.79).

Entrenador: Guillermo Almada.

1. Herediano: Alexandre Lezcano; Fernán Faerrón, Everardo Rubio, Miguel Basulto, Haxzel Quirós; Gerson Torres (Deyver Vega m.74), Orlando Galo, Allan Cruz (John Jairo Ruiz m.75), Elías Aguilar (Yendrick Ruiz m.86), Andy Rojas (Francisco Rodríguez m.86), Adrián Garza (Darril Araya.66)

Entrenador: Héctor Altamirano.

Goles: 1-0, m.47: Bryan González; 2-0, m.59: Salomón Rondón; 2-1, m.63: Everardo Rubio.

Árbitro: Oshane Nation, de Jamaica. Amonestó a Bryan González, Andrés Micolta Emilio Rodríguez, Luis Rodríguez; Everardo Rubio, Andy Rojas, Allan Cruz y Fernán Faerrón.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de campeones de la Concacaf, celebrado en el estadio Hidalgo de Pachuca, a 2.432 kilómetros sobre el nivel del mar.

Pachuca (México), 10 abr (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, mostró este miércoles disconformidad con su equipo, a pesar de eliminar con superioridad al Herediano costarricense en la Copa de campeones de la Concacaf.

"Si bien ganamos, no me gustó el partido; nos llevamos la clasificación, pero hay que seguir adelante", señaló el estratega en una rueda de prensa.

Después de golear al rival en el partido de ida, la pasada semana, Pachuca sufrió para derrotar en casa por 2-1 al Herediano y clasificarse a la semifinal del torneo regional.

"Herediano tiene buenos futbolistas, hizo una buena presentación y a nosotros nos faltaron los circuitos ofensivos. Rescato de hoy el cierre de la llave y que ganamos en casa", señaló.

Los costarricense secaron el ataque de los mexicanos en la primera mitad en la que Almada mostró su descontento a sus futbolistas, que mejoraron en la segunda parte y se impusieron con goles de Bryan González y el venezolano Salomón Rondón.

Con la victoria el Pachuca firmó su pase a la fase de los cuatro mejores, en la que enfrentará al América, campeón mexicano, al que visitará en el duelo de ida y recibirá en el de vuelta.

"No me interesa si América es favorito; me interesa hacer una buena propuesta y que salgamos a ganar. No vamos a modificar nuestra manera de jugar, sea ante América, Herediano; Real Madrid o Barcelona. No vamos a dejar de reconocer el poderío de América, pero somos optimistas y confiamos en nuestros futbolistas", explicó.

Almada indicó que ahora su prioridad es cambiar la atención y preparar el partido del sábado contra las Chivas de Guadalajara, en la decimoquinta jornada del Clausura.

"No hemos logrado nada en ninguna de las dos competencias, estamos en buen camino, pero debemos seguir mejorando", concluyó.