Sofía Cristo, acercamiento a su hermano Ángel tras el apoyo de Bárbara Rey

A pesar de que su relación está rota desde hace meses, y de que Ángel Cristo Jr. no ha dado ni un paso atrás en su postura sobre ella en el mes que lleva en 'Supervivientes', Bárbara Rey ha tendido la mano a su hijo y ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación. "Me alegra muchísimo como está evolucionando mi hijo, lo que haya dicho sobre mí o el dolor que me haya causado no tiene nada que ver con su concurso, le deseo todo lo mejor, es mi hijo y me moriré queriéndole. Bajo mi punto de vista cada día está mejor y me encantaría que ganara, sé que es difícil, pero todo es posible" reconocía la vedette en un mensaje a la colaboradora Alexia Rivas durante el debate del reality este domingo. Un mensaje con el que Bárbara ha dejado a un lado su enfrentamiento con Ángel, y sobre el que Sofía Cristo prefiere no decir "nada". "¿Qué quieres que te diga? Es que yo no... Muy bonito el mensaje, ya está" ha añadido visiblemente incómoda, dejando en el aire si comparte las palabras de su madre. Sin embargo, no oculta que "quiere mucho" a su hermano y se "alegra un montón" por el gran concurso que está haciendo, ya que a pesar de los enfrentamientos que ha tenido con muchos de sus compañeros, la audiencia le salva semana tras semana. "Sí, es súper ingenioso y divertido. Me río un montón con él" ha reconocido Sofía con ironía, asegurando que aunque se alegra mucho porque a su hermano le vaya bien "tampoco tengo mucho más qué decir. Yo es que estoy centrada en mi movida, ya lo sabéis". "Al final va a estar más que yo, es increíble. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien el concurso y en la medida de lo posible que intente ser buen compañero, ¿no? Que eso es muy importante en un concurso de convivencia y no te puedo decir nada más, que le deseo que le vaya muy bien" ha añadido, aclarando que con ello no está diciendo que Ángel no sea buen compañero: "Estoy diciendo que un concurso de convivencia es eso, sobrevivir, hacer un buen concurso de convivencia, ser buen compañero y, oye, si gana, yo me alegraré un montón por él. Pues eso, le deseo lo mejor y ya está, y con esto y un bizcocho". Un acercamiento en la misma línea que su madre que no quiere decir que se plantee una reconciliación con él a pesar de que Ángel haya hablado sobre ella en los Cayos Cochinos confesando que tiene nada en su contra y no le guarda rencor por haberse posicionado con la vedette. "Yo le deseo lo mejor, que le vaya muy bien en el concurso. Claro que tengo mi opinión, pero es un tema que ya he dicho muchas veces que no me apetece hablar" ha zanjado, confesando que "quiero mucho a mi hermano, a mi madre y a todo el mundo".