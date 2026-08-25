Israel bombardea varias mezquitas en Gaza que supuestamente acogían "almacenes de armas" de Hamás

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El Ejército de Israel ha confirmado este martes bombardeos contra varias mezquitas en la Franja de Gaza que supuestamente acogían "almacenes de armas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Así, ha indicado en un comunicado que sus fuerzas destruyeron el lunes "cinco almacenes de armas y un punto de lanzamiento de Hamás" y ha resaltado que los mismos "estaban dentro de mezquitas y cerca de infraestructura humanitaria en el enclave", sin más detalles sobre sus ubicaciones.

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"Los almacenes atacados guardaban cohetes, armas, explosivos, granadas y otros equipos de combate que los terroristas de Hamás utilizaban para llevar a cabo planes terroristas contra nuestras fuerzas en la Franja de Gaza", ha señalado, antes de afirmar que "es otro ejemplo del cínico uso por parte de Hamás de infraestructura civil" para sus actividades.

En este sentido, ha advertido de que estos bombardeos "son una clara advertencia" y ha añadido que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet no aceptarán ningún tipo de actividad terrorista contra ciudadanos del Estado de Israel y seguirán actuando de forma decidida contra cualquier amenaza".

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