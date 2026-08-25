Aday Mara: "Muy feliz de debutar con la selección y hacerlo en casa"

25/08/2026 El pívot español Aday Mara DEPORTES FEB

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El pívot español Aday Mara confesó una pila de emociones ante su esperado debut con la selección absoluta en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde creció y se formó hasta dar el salto a la NBA, con la "mentalidad de seguir mejorando cada día".

"Muy feliz de debutar con la selección y luego de poderlo hacer aquí en casa, con amigos familia y gente que conozco en el público", dijo este martes ante los medios, de cara al encuentro contra Portugal el viernes, de clasificación para el Mundial de Catar 2027.

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Mara confesó que no le cambia la mentalidad su progresión y llegada a Oklahoma City Thunder. "Poco a poco. No me puedo quejar de las últimas cosas que me están pasando. Con la misma mentalidad de siempre, seguir cada día y mejorando", comentó.

"Tengo un grupo de partidos que son muy especiales para mí, tengo un par en este pabellón, y otro más este próximo. Poder jugar delante de familia, amigos y otra vez estar con la afición de Zaragoza que es la que me vio desde pequeñito", añadió.

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El pívot zaragozano confesó su cariño hacia un Casademont Zargoza al que sigue atento. "Recordar todo el proceso es superbonito. Desde que salió que iba a venir a jugar aquí llevo pensando, e intento alejarme para que no influya en el partido y en los entrenos, pero es bonito recordar todo", afirmó.

"Les daría el mensaje (a la afición) de que vengan al partido, va a se un buen partido. Somos un muy buen grupo, que disfrutamos compitiendo, y jugando a buen baloncesto, que vengan y que animen. Va a ser un buen partido. Todavía estoy contando y pidiendo entradas", terminó.

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