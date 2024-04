María Zurita luce nueva nariz en el funeral de Fernando Gómez-Acebo

Hoy es un día triste para la corona ya que se celebra el funeral de Fernando Gómez-Acebo. La Catedral Castrense de Madrid acogía a los familiares y amigos más cercanos para honrar su memoria apenas un mes después de su fallecimiento. Entre los asistentes, no faltaban María Zurita, acompañada de sus padres: Carlos Zurita y doña Margarita. Pero lo que sorprendía no era su asistencia, sino su apariencia. La prima de Felipe VI se mostraba con el semblante serio pero no era solo eso, sino que se ha modificado un rasgo: su nariz. Notablemente se puede ver cómo ha cambiado la forma del tabique, consiguiendo una nariz más estilizada. Aunque todavía no ha hecho declaraciones al respecto, podría haber pasado o no por quirófano para conseguir este nuevo cambio en su figura. Llegaba al funeral luciendo riguroso luto y con un peinado con ondas hacia atrás que dejaba ver su nuevo rostro, del que parece sentirse muy orgullosa. Sin embargo, no se aprecian heridas ni hematomas, por lo que la hija de Carlos Zurita podría haberse hecho el retoque hace unos días, por lo que no sería algo del todo reciente.