Maduro recibirá a Petro este martes en Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha informado de que recibirá este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en Caracas, en el marco de la reunión entre los ministros de Exteriores de ambos países, Yvan Gil y Luis Murillo, respectivamente, para reforzar las relaciones bilaterales. "Hoy hubo una reunión extraordinaria entre Murillo y Gil. Mañana nos visita Petro, conversaremos todos los temas", ha adelantado Maduro, antes de mencionar que abordarán proyectos de energía, de seguridad fronteriza, el tema económico, la cooperación diplomática y el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Asimismo, el jefe de Estado venezolano ha afirmado que Caracas y Bogotá tienen objetivos conjuntos y que "nadie los separará de esa hoja de ruta": "Hay muchos puntos en común y si hay alguna diferencia, bienvenida la diferencia", ha remarcado. Esta visita se produce después de que Petro subiera el tono en las críticas hacia la a decisión de las autoridades electorales venezolanas de trabar algunas de las candidaturas de la oposición para las presidenciales del 28 de julio. La semana pasada, calificó de "golpe antidemocrático" la inhabilitación de la líder opositora venezolana María Corina Machado. "El derecho a elegir no es solo individual. Es de la sociedad y hoy esta discusión, que se evidencia muy bien en los hechos de Venezuela con la señora María Corina y otros previamente, se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas", criticó. Petro también recordó que otras figuras de la oposición venezolana como Leopoldo López también fueron inhabilitadas, al igual, dijo, que intentaron hacer con él en Colombia. "Exactamente lo mismo que me querían inhabilitar a mí aquí", denunció. Otro de los aliados de Maduro, su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseveró "que no existe ninguna explicación jurídica o política para prohibir a un opositor ser candidato", en referencia, en esta ocasión, a Corina Yoris, sustituta de la inhabilitada María Corina Machado.