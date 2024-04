Francia, Egipto y Jordania piden un alto el fuego "inmediato" y la aplicación de la solución de dos Estados

Los líderes de Francia, Egipto y Jordania han reclamado este martes un alto el fuego "inmediato" en la Franja de Gaza y han recalcado que "la guerra en Gaza y el catastrófico sufrimiento humanitario que está causando deben terminar ya", antes de incidir en que "la violencia, el terror y la guerra no pueden traer la paz a Oriente Próximo", algo que será posible "con la solución de dos Estados". El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el rey Abdalá II de Jordania y el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, han publicado un artículo de opinión conjunto en el diario estadounidense 'The Washington Post' en el que recalcan que la solución de dos Estados "es el único camino creíble para garantizar paz y seguridad para todos y garantizar que ni los palestinos ni los israelíes tienen que sufrir los horrores que les azotan desde los ataques del 7 de octubre". "El establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano sobre la base de la solución de dos Estados, de conformidad con el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para vivir lado a lado en paz y seguridad con Israel, es la única manera de lograr una verdadera paz", han dicho, antes de pedir al organismo internacional "desempeñar un papel en la reapertura decisiva de este horizonte para la paz". Así, han recordado que "el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asumió finalmente su responsabilidad el 25 de marzo al pedir un alto el fuego inmediato en Gaza", lo que describen como "un paso crítico que debe ser aplicado en su totalidad sin mayores retrasos", ante la negativa de Israel para dar este paso y poner fin a su ofensiva contra el enclave palestino. "A la luz del intolerable balance de víctimas de la guerra, nosotros, líderes de Egipto, Francia y Jordania, pedimos la aplicación inmediata e incondicional de la resolución 2728 del Consejo de Seguridad de la ONU, Subrayamos la necesidad urgente de lograr un alto el fuego permanente en Gaza", han sostenido. En este sentido, han recalcado "la urgencia" de aplicar "la demanda del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la liberación inmediata de todos los rehenes" secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y han reiterado su apoyo a las negociaciones indirectas mediadas por Egipto Qatar y Estados Unidos. RECHAZO A UNA OFENSIVA EN RAFÁ "Al tiempo que instamos a todas las partes a cumplir con todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, advertimos contra las peligrosas consecuencias de una ofensiva israelí en Rafá, donde alrededor de 1,5 millones de civiles palestinos han buscado refugio", han aseverado Macron, Abdalá II y Al Sisi. De esta forma, han argüido que "una ofensiva de ese tipo sólo traería más muerte y sufrimiento, aumentaría los riesgos y las consecuencias del desplazamiento masivo de la población de Gaza y amenazaría con una escalada regional", después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijera el lunes que esta ofensiva "ya tiene fecha". "Reiteramos nuestro respeto por todas las vidas. Condenamos todas las violaciones y abusos del Derecho Internacional Humanitario, incluidos todos los actos de violencia, terrorismo y ataques indiscriminados contra civiles", han dicho los líderes de estos tres países en su artículo, en el que subrayan que "proteger a los civiles es una obligación legal fundamental para todas las partes y la piedra angular del Derecho Internacional Humanitario". "Violar esta obligación está absolutamente prohibido", han recordado. Por otra parte, han alertado de que "los palestinos en Gaza ya no se enfrentan al riesgo de hambruna, sino que la hambruna ya está comenzando" y han afirmado que "existe una necesidad urgente de un aumento masivo en la provisión y distribución de asistencia humanitaria". Los tres líderes han argumentado además que "las agencias de la ONU, incluida la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), y los actores humanitarios desempeñan un papel fundamental en las operaciones de ayuda en Gaza" y han resaltado que "deben ser protegidas y contar con pleno acceso, incluso en la zona norte de Gaza". "Condenamos el asesinato de trabajadores de ayuda humanitaria, más recientemente el ataque contra el convoy de ayuda de World Central Kitchen (WCK)", han dicho, en referencia a la muerte la semana pasada de siete trabajadores de esta organización en un bombardeo del Ejército de Israel en el enclave palestino. PETICIÓN PARA AUMENTAR LA AYUDA Por ello, han reiterado que "de conformidad con el Derecho Internacional, Israel tiene la obligación de garantizar el flujo de asistencia humanitaria a la población palestina" y han incidido en que "es una responsabilidad que no ha cumplido". "Reiteramos la exigencia del Consejo de Seguridad de que se levanten las restricciones a la asistencia humanitaria y de que Israel facilite inmediatamente la asistencia humanitaria a través de todos los pasos, incluso en el norte de la Franja de Gaza y a través de un corredor terrestre directo desde Jordania, así como por mar", han subrayado. Asimismo, han mostrado su compromiso con "seguir intensificando" los esfuerzos para dar ayuda humanitaria a la población gazatí y han abundado en "la urgencia de restablecer la esperanza de paz y seguridad para todos en la región, principalmente para los pueblos palestino e israelí". En esta línea, han prometido "seguir trabajando juntos para evitar mayores consecuencias indirectas en la región" y han pedido a todas las partes "abstenerse de cualquier aumento de las acciones". "Instamos a que se ponga fin a todas las medidas unilaterales, incluidas las actividades en los asentamientos (en Cisjordania y Jerusalén Este) y la confiscación de tierras. También instamos a Israel a impedir la violencia de los colonos", han dicho. Por ello, han destacado "la necesidad de respetar el 'statu quo' histórico y legal en los lugares santos musulmanes y cristianos de Jerusalén" y han insistido en su "determinación" a la hora de "intensificar los esfuerzos" para "lograr de manera efectiva" la aplicación de la solución de dos Estados.