Vox pedirá la comparecencia de Begoña Gómez en las comisiones de investigación del Congreso y el Senado

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que su partido pedirá que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en las comisiones de investigación sobre la compra pública de mascarillas en pandemia que se han creado en el Congreso y en el Senado. En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Fúster ha justificado en la decisión en la negativa del propio Sánchez a dar explicaciones cuando se le ha preguntado en el Congreso. Para la sesión de control de este miércoles en el Congreso, la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, tiene registrada una pregunta al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para que explique "el papel" de la esposa del presidente en los contratos públicos. DE ENTRADA, UNA PREGUNTA A BOLAÑOS EN EL CONGRESO Bolaños ya contestó en el Senado a una pregunta del PP referida a las actividades profesionales de la esposa del presidente del Gobierno y tachó de "miserables" las insinuaciones y sospechas vertidas para "ensuciar" la figura de Begoña Gómez. Según ha dicho Fúster, las informaciones sobre la "posible vinculación" de Gómez en "la trama de corrupción del PSOE en la pandemia", como se ha referido al 'caso Koldo', "son de una grandísima gravedad", pero Sánchez "se niega" a dar explicaciones. "Si no las da por un lado, tendrá que darlas por otro", ha avisado, incidiendo en que "no tiene ninguna justificación que la mujer de un presidente del Gobierno mediara para la justificación de contratos públicos millonarios, porque podría suponer un presunto tráfico de influencias". Fúster se ha referido a las noticias que apuntan que Gómez envió una carta en 2020 "para que dos empresas se llevaran un contrato del Gobierno de siete millones de euros". "Ahora también sabemos --ha añadido-- que también firmó una segunda para que el consultor de su máster se llevara otros 4,4 millones euros del Gobierno. EXIGIR EXPLICACIONES A LOS QUE "SE FORRARON" EN PANDEMIA En cuanto a la actitud del PP, que por el momento renuncia a llamar en el Senado a la esposa del líder del PSOE, el portavoz de Vox ha dicho no entender la posición de los 'populares'. "Son tan pertinaces en sus contradicciones y en sus errores que ya no sé qué decirles --ha señalado--. Pero bueno, allá ellos. Una pena". A su juicio, hay que pedir explicaciones a "los que se forraron e hicieron negocio en un momento tan duro" como la pandemia. "Y si encima sobrevuelan o están cerca del gobierno, pues ya no le cuento", ha apostillado. Así, en su listado de comparecientes para la comisión de investigación del Senado, además de Begoña Gómez figura el propio Koldo García Izaguirre, su esposa Patricia Ruiz Uriz y su hermano Joseba García Izaguirre, así como los exministros José Luis Abalos, que le tuvo como asesor en Transportes, y Salvador Illa, entonces titular de Sanidad, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuyo gobierno balear contrató con la trama. En la lista de Vox no hay más miembros del Consejo de Ministros de Sánchez, sólo altos cargos de Transportes, Sanidad e Interior, y de los gobiernos de Canarias y Baleares, que contrataron con la empresa promovida por Koldo García. También incluyen a uno de los supuestos dirigentes de la Víctor de Aldama, y al ejecutivo de Globalia Javier Hidalgo, con los que al parecer se reunió Begoña Gómez en vísperas de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el rescate del que se benefició Air Europa, la línea arérea del grupo.