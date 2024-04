El mercado no espera sorpresas del BCE en el trámite de abril previo al esperado recorte de junio

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) volverá a reunirse este jueves en lo que el consenso de analistas considera como un encuentro de transición, donde lo más destacado que puede esperarse es un tono aún más claro de cara a preparar un primer recorte de los tipos de interés en el cónclave de junio. A este respecto, Konstantin Veit, gestos de portafolio de PIMCO, se muestra convencido de que el BCE mantendrá los tipos de interés sin cambios en su reunión de abril y volverá a hacer hincapié en su enfoque dependiente de los datos, aunque espera que la entidad exprese una confianza cada vez mayor en la senda de la inflación, lo que corroboraría la hipótesis de base de una bajada de tipos en junio. En este sentido, para Veit, "una vez que el BCE empiece a recortar los tipos, esperamos que lo haga con cautela en los pasos convencionales de 25 puntos básicos", aunque subraya que las decisiones durante el ciclo de bajadas de tipos dependerán de los datos y "es poco probable que el BCE se comprometa de antemano con una senda de tipos concreta". "El mercado está valorando actualmente en torno a 85 puntos básicos los recortes de tipos para este año. En nuestra opinión, esta cifra parece razonable y no dista mucho de nuestra previsión de tres recortes este año", apunta. De su lado, Thomas Hempell, responsable de macroeconomía y análisis de mercado de Generali AM, ve poco probable que en la reunión del BCE de esta semana se tomen decisiones políticas concretas, ya que el Consejo de Gobierno querrá esperar a tener más pruebas de que la desinflación sigue su curso. Asimismo, opina que un recorte en junio de los tipos de interés en junio "dejaría al BCE pivotando por delante de la Fed, aunque sólo sea una semana", aunque el experto espera que la cantidad total de recortes de tipos en EE.UU. durante los próximos dos años supere la relajación del BCE. En una línea parecida, Alexander Batten, gestor de fondos de Renta Fija de Columbia Threadneedle Investments, considera probable que la reunión del jueves "transcurra sin novedades", aparte de sentar las bases para la reunión de junio. De la misma opinión es Cristina Gavín, jefa de renta fija y gestora de fondos de Ibercaja Gestión, quien no espera novedades ni anuncios de calado este jueves y aguarda la primera bajada de los tipos en la reunión de junio, a la que seguirán "dos bajadas más de 25 puntos básicos que situarán el tipo de intervención para finales de año en el 3,75%, y la facilidad de depósito en el 3,25%". Asimismo, Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard Asset Management, considera también poco probable que la reunión del BCE de esta semana "depare fuegos artificiales", aunque los inversores buscarán señales que confirmen las expectativas de una reducción de tipos en la reunión de junio. "Los mercados indican que hay un 9% de probabilidades de que se reduzcan los tipos en esta reunión, frente a un 96% en la de junio", apunta.