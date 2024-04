El Frente Polisario denuncia el plan de Francia de financiar proyectos con Marruecos en el Sáhara Occidental

El Consejo de Ministros de la autoproclamada República Árabe Saharahui Democrática (RASD) ha denunciado este domingo el plan de Francia de financiar junto a Marruecos proyectos en el Sáhara Occidental, rechazando la intención de "participar en el saqueo de las riquezas naturales saharauis" y calificando esta idea de "nueva escalada" en la "histórica participación del Estado francés contra el pueblo saharaui". "Francia, en un nuevo intento de abortar la legalidad internacional en el Sáhara Occidental y pasar por alto el estatus internacional del Sáhara como cuestión de descolonización, ha expresado su intención de invertir y financiar proyectos a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en las zonas ocupadas del Sáhara en flagrante violación del Derecho Internacional", señala el Frente Polisario en un comunicado recogido por la agencia de noticias SPS. El organismo gubernamental ha pedido a la Unión Europea que "deje de favorecer" a Marruecos y que "rompa el vínculo con la ocupación", para "poner fin al saqueo de recursos naturales saharauis de acuerdo con las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por otro lado, ha instado a la Unión Africana (UA) a imponer "respeto de los requisitos de la carta fundacional, en particular el principio del reconocimiento de las fronteras internacionales, la no injerencia y apropiación de tierras por la fuerza y recurrir a soluciones pacíficas para resolver las diferencias. Por último, ha señalado que "el conflicto" en la zona "interpela directamente" a España como potencia administradora del territorio, por lo que pide "asumir sus responsabilidades morales e históricas". "Como punto de partida, sería dejar de luchar junto a Marruecos en el TJUE para mantener el Sáhara Occidental dentro de los acuerdos comerciales y pesqueros de la Unión con Marruecos", ha propuesto. En la víspera, el Ministerio de Información saharaui denunció el plan francés, que calificó de "nueva escalada": "Denunciamos enérgicamente esta medida, que representa un apoyo explícito a la ocupación ilegal marroquí de partes del territorio nacional saharaui y una flagrante violación del Derecho Internacional", señaló. Asimismo, pidió a París que respetara el estatus internacional del territorio y que contribuyera "de manera constructiva en la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera para" la descolonización. "Todo el Sáhara Occidental en su espacio aéreo, terrestre y marítimo se ha convertido en zona de guerra y ha pedido abstenerse de realizar cualquier actividad de cualquier tipo en el territorio nacional saharaui, advirtiendo de las consecuencias que de ello derivan", agregó. El ministro francés de Comercio Exterior, Franck Riester, visitó el jueves Marruecos, desde donde mostró su disposición a invertir a través del brazo financiero del sector privado de AFD, Proparco, junto a las autoridades marroquíes en materia de "intereses comunes" que implican una línea de alta tensión entre Dajla (sur del Sáhara Occidental) y la ciudad portuaria marroquí de Casablanca. La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria. El último revés para los saharauis fue el apoyo del Gobierno español al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Frente Polisario, que recuerda que España es aún 'de iure' la potencia administradora del Sáhara Occidental.