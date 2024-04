El Argentinos Juniors, en un gran momento, recibe al debutante Racing

Buenos Aires, 8 abr (EFE).- El Argentinos Juniors, que se encuentra en un excelente momento de forma tanto en el torneo local como en el internacional, recibirá al Racing uruguayo, equipo debutante en la Copa Sudamericana, este martes en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo F.

El 'Bicho' es líder tanto en la Zona A de la Copa de la Liga del fútbol argentino como en su grupo de la Sudamericana, por lo que intentará afianzar esa situación ante sus aficionados.

Los de Pablo Guede vienen de empatar en la decimotercera jornada de la Copa de la Liga ante el Vélez y lideran la Zona A con 25 puntos, los mismos que el Barracas Central, uno más que el River Plate y dos más que el Talleres.

No tiene sellado aún su lugar en los 'playoffs', pero está en una buena posición para conseguirlo. Ante esta situación, es probable que el técnico repita el once de este fin de semana, aunque no sería descartable que dé minutos a otros hombres para afrontar la última fecha del torneo local con tranquilidad.

Mientras tanto, disfruta del 3-2 que infligió al paraguayo Nacional en el debut de la Sudamericana 2024, que le sitúa como puntero del Grupo F, en el que Racing y Corinthians igualaron 1-1.

El equipo cuya Sociedad Anónima Deportiva tiene como accionista mayoritario a Red & Gold Football, empresa formada por el Bayern Múnich y Los Angeles Football Club, buscará sumar en Argentina algo positivo.

Eduardo Espinel apostará por un once similar al que días atrás le jugó de igual a igual a uno de los gigantes del continente.

Figura en dicho encuentro, Renzo Rodríguez Bacchia volverá a custodiar la portería de un once en el que el argentino Tomás Verón Lupi y el joven Dylan Nandí volverían a liderar el ataque.

El exjugador del Deportivo de La Coruña Jonathan Urretaviscaya, balón de bronce en el Mundial de Clubes de 2017 y mundialista con Uruguay un año después, sería el encargado de conectar a los centrocampistas de marca con los atacantes.

El Racing buscará puntos de oro en Argentina antes de volver a enfocarse en el Torneo Apertura local, en el que en la última fecha dejó dos puntos por el camino y se encuentra séptimo a once unidades del líder.

- Alineaciones probables:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Sebastián Prieto, Tobías Palacio, Francisco Álvarez, Thiago Santamaría; Nicolás Oroz, Ariel Gamarra, Alan Rodríguez; Damián Batallini, Luciano Gondou, Maxi Romero. Entrenador: Pablo Guede.

Racing: Renzo Rodríguez Bacchia; Guillermo Cotugno, Hugo Magallanes, Lucas Monzón, Martín Ferreira; Erik de los Santos, Lucas Rodríguez, José Pablo Varela, Jonathan Urretaviscaya; Dylan Nandín y Tomás Verón Lupi. Entrenador: Eduardo Espinel.

. Árbitros: Yender Herrera (Venezuela), auxiliado por sus compatriotas Lubin Torrealba, Erizon Nieto y Alexis Herrera. Al frente del VAR estará el colombiano Leonard Mosquera.

. Cancha: Estadio Diego Armando Maradona, de Buenos Aires, con capacidad para 26.000 espectadores.

. Hora: 19.00 horas (22.00 GMT). EFE

