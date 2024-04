Ben Gvir dice que Netanyahu "no tendrá el mandato" para ser primer ministro sin una ofensiva contra Rafá

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha afirmado este lunes que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, "no tendrá el mandato" para continuar en el cargo si el Ejército no lanza una ofensiva contra la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. "Si el primer ministro decide poner fin a la guerra sin un ataque extenso contra Rafá para derrotar a Hamás, no tendrá el mandato para seguir en el puesto de primer ministro", ha señalado a través de un breve mensaje en su cuenta en la red social X. Durante las últimas horas, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha convocado a miembros de su partido, Sionismo Religioso, para unas consultas "urgentes" para abordar la ofensiva contra Gaza, después de que el Ejército haya retirado a la mayoría de sus tropas del sur de la Franja y de la última ronda de negociaciones indirectas con Hamás en El Cairo, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Tras el anuncio de la retirada de tropas de Gaza, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, atribuyó la medida a la preparación de futuras operaciones, incluida una ofensiva terrestre contra Rafá. "Las fuerzas están saliendo y preparando sus próximas misiones. Hemos visto ejemplos parecidos en la operación de Al Shifa y también para la próxima misión en la zona de Rafá", dijo. Por su parte, fuentes de Hamás citadas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira han negado que las últimas conversaciones indirectas con Israel hayan derivado en progresos para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, mientras que fuentes oficiales israelíes citadas por el diario israelí 'Yedioth Ahronoth' han subrayado que "aún no se ve un acuerdo en el horizonte" y que "la distancia (entre las partes) sigue siendo enorme". Las reacciones por parte de Hamás e Israel han llegado horas después de que un funcionario egipcio de alto rango trasladara a la cadena de televisión Al Qahera que los negociadores habían abandonado El Cairo tras lograr "progresos importantes" en la última ronda de contactos, tras más de seis meses de ofensiva militar de Israel contra el enclave costero. Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista, ha informado de la muerte de más de 33.100 palestinos, a los que se suman más de 450 por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.