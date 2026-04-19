Pakistán y potencias islámicas amplían el frente contra Israel por Somalilandia

Islamabad, 19 abr (EFE).– Una coalición de trece países liderada por Pakistán, que incluye a Turquía e Indonesia, se sumó a la condena internacional contra Israel por el nombramiento de un representante diplomático ante la región separatista de Somalilandia, calificándolo de "precedente peligroso" para la estabilidad de África.

Este frente diplomático amplía el rechazo expresado el pasado viernes por la Liga Árabe, unificando un bloque transcontinental que une a naciones del sudeste asiático, el golfo Pérsico y el Magreb en defensa de la integridad territorial de Somalia.

En un comunicado conjunto emitido en Islamabad, los ministros de Exteriores de naciones como Arabia Saudí, Egipto, Turquía, Indonesia, Argelia, Pakistán y Bangladés, expresaron su "más firme condena" a una decisión que consideran una "flagrante violación" de la soberanía somalí.

"Tales acciones sientan un precedente peligroso que corre el riesgo de socavar la estabilidad en el Cuerno de África, lo que se refleja negativamente en la paz y la seguridad regionales en su conjunto", reza el texto firmado también por Palestina, Kuwait, Libia y Sudán.

El documento reafirma el apoyo a la unidad de Somalia, subrayando que cualquier medida unilateral externa es nula bajo el derecho internacional. Esta postura se produce meses después de que Somalilandia firmara un polémico memorando de entendimiento con Etiopía para ceder el uso de 20 kilómetros de costa a cambio del reconocimiento de su independencia, un acuerdo que Mogadiscio declaró ilegal.

Somalilandia, un antiguo protectorado británico que se declaró independiente en 1991, mantiene su propio gobierno y moneda, aunque carece de reconocimiento por parte de la ONU y de la Unión Africana (UA). La UA defiende históricamente la intangibilidad de las fronteras heredadas de la era colonial para evitar procesos de secesión en el continente.

La designación por parte de Israel del diplomático Michael Lotem como embajador no residente ha reactivado la disputa. Lotem, que ha encabezado anteriormente las misiones israelíes en Kenia, Uganda, Tanzania y Malawi, es el primer enviado de alto nivel que Israel destina a esta región desde que Somalilandia rompió lazos con el Gobierno central somalí hace tres décadas. EFE