Zelenski advierte de que Ucrania podría quedarse sin misiles de defensa aérea y asegura que sus socios lo saben

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este sábado de que Kiev podría quedarse sin misiles de defensa aérea si Rusia continúa con sus continuados bombardeos sobre el territorio ucraniano y sus aliados occidentales no incrementan sus suministros. Según Zelenski, Ucrania todavía cuenta con una reserva de defensa aérea, pero teme que pronto habrá escasez de misiles si la necesidad y el ritmo de uso de los mismos continúan como hasta ahora. "Es posible que no tengamos suficientes misiles, y nuestros socios lo saben. Hemos calculado en qué fechas necesitaremos estos misiles, sabemos cuánto gastamos de promedio por día y esos procesos deben acelerarse y todo esto cuesta dinero", ha dicho el Zelenski en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tass. El mandatario ucraniano ha destacado que, si bien al comienzo de la guerra contaban solo con la ayuda, ahora cuentan también con sus contratos. "Empezamos a trabajar por separado con muchos países, sin esperar ayuda o dinero, en diferentes direcciones, en diferentes acuerdos, abiertos y cerrados. Recibimos algunos suministros de armas, artillería y defensa aérea (...), pero el dinero es dinero", ha apostillado el presidente. No obstante, Zelenski ha avanzado que Kiev está trabajando en el desarrollo de armas nacionales contra bombas aéreas guiadas, aunque no ha revelado más detalles al respecto. "Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que el mundo siga apoyando a Ucrania y vea lo heroico que es nuestro pueblo, cómo los ucranianos defienden su país, sus ciudades y sus pueblos, cómo restauran la vida a pesar de todo y cómo destruyen a los ocupantes", ha declarado más tarde en su cuenta en la red social X, antes Twitter. En la misma publicación, el político ucraniano ha reiterado su agradecimiento "a cada uno de los guerreros que luchan por Ucrania", "a todos los que trabajan para garantizar que Ucrania resista y prevalezca" y "a todos los que se preocupan por sus seres queridos y por Ucrania", defendiendo que "Rusia merece ser derrotada por todo lo que hace y el terror que causa". Estas declaraciones llegan después de que el pasado jueves, coincidiendo con el 75 aniversario de la fundación de la OTAN, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, pidiera a la Alianza el envío de misiles Patriot argumentando que "es el único sistema que puede interceptar misiles balísticos" y que "salvar vidas ucranianas depende de ello".