Rusia denuncia un ataque ucraniano con drones en las inmediaciones de la central nuclear de Zaporiyia

Las autoridades rusas de la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, han denunciado este domingo un ataque ucraniano con aviones no tripulados en las inmediaciones de la planta. El ataque, aseguran en su canal de Telegram, constó de dos aparatos, el primero de los cuales se estrelló con una carga explosiva cerca de una cantina de la planta. La explosión provocó daños en un camión que descargaba alimentos, según la autoridad, mientras que un segundo avión no tripulado alcanzó el muelle de carga. No se tiene constancia de víctimas. Las autoridades denuncian que el ataque tuvo lugar 20 minutos después de una nueva inspección de la agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica. La agencia todavía no ha informado sobre el ataque pero en repetidas ocasiones ha puesto de manifiesto el enorme peligro que representa un conflicto armado para la instalación. El Ejército ucraniano tampoco se ha manifestado al respecto.