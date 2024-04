Pellegrini gana las elecciones presidenciales en Eslovaquia

El candidato socialdemócrata y oficialista Peter Pellegrini ha sido el más votado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales eslovacas celebradas este sábado con un 55,02 por ciento de los votos, una vez escrutado el 92,89 por ciento de los sufragios, según datos oficiales recogidos por la agencia TASR. Pellegrini se ha impuesto así a su rival, el liberal Ivan Korcok, quien se ha hecho con un 44,97 por ciento de apoyo, a pesar de que era el favorito tras ser el más votado hace dos semanas, en la primera vuelta de los comicios. Según cifras preliminares, la participación ha rondado en esta segunda vuelta el 60 por ciento, superando notablemente el 52 por ciento de concurrencia registrado en la primera vuelta del pasado 23 de marzo. Pellegrini será el nuevo inquilino del Palacio de Grasalkovic y sucederá a la actual jefa del Estado, Zuzana Caputova, quien no ha concurrido como candidata a la reelección "por motivos personales". En Eslovaquia la figura presidencial no tiene apenas competencias, aunque sí firma los tratados internacionales y nombra a jueces. También puede en circunstancias muy concretas vetar leyes aprobadas en el Parlamento. "UN GRAN HONOR Y UNA SATISFACCIÓN" Pellegrini, que se presentaba a esta votación como una figura de reconciliación en una sociedad polarizada tras las protestas de mediados de marzo contra el Gobierno del primer ministro Robert Fico por un proyecto de ley que puso en jaque el estatus de la radiotelevisión estatal (RTVS), ha agradecido el apoyo de la ciudadanía y ha afirmado que su victoria es "un enorme compromiso, un gran honor y una satisfacción". "El Gobierno puede estar seguro de que mientras cumpla el Manifiesto del Gobierno, no tendrá que preocuparse de que el Palacio Presidencial sirva como un centro de poder oportunista y de oposición que perjudique al Gabinete y al Estado, tramando complots contra él en el extranjero", ha declarado Pellegrini tras conocerse los resultados y así lo ha recogido la mencionada agencia. Por su parte, según TARS, Caputova ha felicitado por vía telefónica a Peter Pellegrini por su victoria y le ha instado a actuar de forma tal que "ningún sector de la sociedad se sienta derrotado". También Korcok ha congratulado a su oponente, admitiendo que está "decepcionado, pero no destrozado" y "deseando a Eslovaquia un presidente que cumpla lo que está escrito en la Constitución y que actúe de forma independiente, basándose en sus propias convicciones y sin recibir órdenes de cualquiera". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/859052/1/pellegrini-gana-elecciones-presidenciales-eslovaquia TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06