Mala Rodríguez nos habla de la cercanía de los reyes

Son muchos los rostros conocidos de nuestro país que han podido estar de cerca con los reyes, Don Felipe y Doña Letizia. Todos coinciden en la cercanía y el cariño de ambos... la última en comentarlo ha sido Mala Rodríguez, que nos desvelaba hace unos días cómo fue el momento en el que recibió un premio de sus manos. "No intimamos. De reina a reina la verdad es que mucho respeto" nos confesaba la cantante, que recuerda aquel momento como "una pasada, me llamaron por teléfono y me puse a llorar, dije esto qué es, no me lo puedo creer, después de tantos años haciendo música loca y ahora resulta que reconocen la labor. Fue como un abrazo de tu abuela". Mala cree que los reyes sí que han podido escuchar su música y de ahí el reconocimiento que la hicieron: "Claro que los veo, si estás en ese papel tienes que saber de todo lo que pasa en tu país". Además nos hablaba de cómo recuerda a la Reina Letizia en aquella situación y nos aseguraba que estuvo "muy amable, muy bella, tenía unos pendientes hermosos, muy educada, no sé qué te puedo decir. Me encantó todo, estar allí en el evento, estaba con Christina Rosenvinge que es otra reina, otra hermosa de este país. La verdad es que me pasan cosas muy bonitas estoy muy agradecida de que me pasen todas estas cosas, bendiciones". Por último, le preguntábamos por la canción que nos representará en Eurovisión, y nos dejaba claro que "no es mi favorita, me gustaba más la del muchacho. Me da un poco igual, pero creo que la temática ya la había escuchado, la de Bad Gyal, tampoco me ha sorprendido mucho, pero sin embargo lo que hizo este niño me pareció que era más sorprendente".