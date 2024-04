Carmen Borrego guarda silencio al preguntarle por la entrevista de Terelu Campos

Después de la entrevista que ofreció su hermana en '¡De viernes!', Carmen Borrego se ha dejado ver de nuevo y ha preferido no decir públicamente qué le parecieron todas las afirmaciones que Terelu Campos hizo sobre su hijo. Lo más llamativo fue el silencio que guardó la madre de Alejandra Rubio cuando le preguntaron si era cierto que José María Almoguera solo fue una vez a ver a María Teresa Campos durante sus meses de enfermedad... algo que no ha querido confirmar Carmen. "No tengo nada que decir, gracias" nos decía cuando llegaba a su casa tras pasar el día con su marido y guardaba silencio al preguntarle si es cierto que su hijo no se habría preocupado de la salud de María Teresa. Ella no habló, pero su marido sí. José Carlos Bernal dejó claro su apoya a Terelu y nos confesaba que "la de Terelu, fenomenal", refiriéndose a la última entrevista que esta ha dado en televisión. Al preguntarle por la de José María Almoguera, se limitó a contestar que todo está "muy bien" y nos aseguraba que Carmen se encuentra bien a pesar de las circunstancias: "Lo está, lo está, todo bien". Tirando de sentido del humor en esta delicada situación, José Carlos regresaba a casa tras ir de compras con su mujer y bromeaba con que han venido los Reyes Magos por todas las bolsas que lleva: "Los Reyes Magos".