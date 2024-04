Alberto Núñez Feijóo y su anecdótica salida de la boda de José Luis Martínez-Almeida

La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo ha dejado imágenes para la historia de nuestro país, pero también momentos anecdóticos que se han convertido en virales por redes sociales. Y no, no estamos hablando del famoso vídeo que circula por todas las plataformas del ya matrimonio bailando un tango. Tras el 'Sí, quiero' del año, los invitados salían de la Iglesia de los Jesuitas en Madrid muy sonrientes y asegurando a los medios que estaban congregados en las inmediaciones que la ceremonia religiosa había sido preciosa. Sin embargo, está comprobado que no se puede tener todo controlado. Y si no que se lo digan a Alberto Núñez Feijóo que tuvo un pequeño incidente a la salida de la iglesia que pasó desapercibido, pero que las cámaras recogieron. Con la gracia que le caracteriza y su naturalidad, Alberto salió de la iglesia junto a su mujer y sufrió un tropiezo que podía haber terminado en tragedia... pero no. Con una sonrisa y mirando inmediatamente a los medios, salió del paso de la mejor forma: riéndose de sí mismo. Su mujer, Eva Cárdenas, que también se percató de lo que le había sucedido al Presidente del Partido Popular, le echó el brazo enseguida para evitar que terminase en el suelo. Con una sonrisa, Feijóo bromeó con los medios y aseguró que todo había ido fenomenal.