Unas 100.000 personas piden en Israel elecciones y un acuerdo por los rehenes seis meses después del 7-O

Unas 100.000 personas, según las organizaciones convocantes, se han manfiestado este sábado en Tel Aviv para exigir la convocatoria de elecciones anticipadas y un acuerdo para la vuelta de los rehenes israelíes secuestrados en la Franja de Gaza cuando se cumplen seis meses de los ataques de milicias palestinas del 7 de octubre y del inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. Los manifestantes han salido un sábado más a la calle, esta vez en el cruce de las calles Kaplan y Begin de Tel Aviv, rebautizado como la Plaza de la Democracia con multitud de banderas israelíes y consignas contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Este sábado y por primera vez desde el 7 de Octubre los manifestantes han regresado a esta Plaza de la Democracia, escenario de las multitudinarias protestas semanales contra la reforma judicial del Gobierno de Netanyahu durante más de un año antes del inicio del conflicto de Gaza. Antes se reunían en otra parte de la calle Kaplan, donde se encuentra el cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes. Una vez concluida la manifestación los asistentes se han sumado a la concentración por los rehenes a pocos cientos de metros, en la calle Begin, donde han vuelto a arder las antorchas símbolo de la protesta, en la que es ya la mayor movilización popular en Israel desde el 7 de Octubre. La de Tel Aviv ha sido la protesta más numerosa, pero se han celebrado manifestaciones en otras 50 localidades como Haifa, Cesarea, Herzliya, Kfar Saba, Raanana o Karkur, informa el diario 'The Times of Israel'. En Cesarea ha habido al menos un arresto de una mujer cerca del domicilio privado de Netanyahu durante una de las protestas para pedir elecciones anticipadas y la dimisión del primer ministro. MENSAJE PRESIDENCIAL Con motivo de los seis meses de los ataques el presidente israelí, Isaac Herzog ha publicado un mensaje a la nación en el que ha subrayado que Israel está obligada a "hacer todo lo posible con creatividad, persistencia y determinación" para lograr la libertad de los 130 rehenes retenidos en la Franja de Gaza. "Mañana a las 6.29 se cumplen seis meses desde el brutal atentado terrorista y la terrible masacre. Medio año desde este crimen contra nuestras hermanas y hermanos, contra nuestro país, contra la humanidad", ha recordado. Herzog se ha referido también a la posterior guerra "pesada en días y pesada en sangre". "A pesar del dolor y de la agitación estoy lleno de esperanza y creo en nosotros. En este medio año he visto a la sociedad israelí en toda su gloria. Medio año y cada día siento un nuevo e inmenso orgullo de ser parte de esta nación", ha argumentado antes de apelar a la "sanación y reconstrucción".