Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, aclara cómo se encuentra la familia

A escasos días de celebrarse el juicio de Daniel Sancho, hemos podido hablar con el abogado de la familia de Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, y nos ha desvelado que cómo se encuentran en estos momentos en los que por fin se empieza a ver la luz de algo que llevan luchando meses. "Hasta donde tenemos el conocimiento ha sido propuesto el señor Sancho, Rodolfo Sancho, por parte de la defensa y hasta donde tenemos conocimiento se va a desarrollar, va a tener lugar su declaración, no sabemos si va a ser así o no pero en cuanto a los papeles que constan en el juzgado y en el tribunal es así" nos confesaba. Por el contrario, los padres de Edwin no declararán aunque "inicialmente la corte de Koh Samui había aceptado la declaración de los padres y los padres podrían declarar si fueran el día 24 de este mes a la corte de Koh Samui, sin embargo éramos conscientes cuando hicimos esta solicitud que iba a ser de muy difícil". En primer lugar porque "son personas mayores y en segundo lugar y lo más importante carecen de visa para entrar en Tailandia y por lo tanto no tenían los permisos necesarios para entrar en el país". Por eso, una alternativa hubiera sido "su declaración por videoconferencia pero el tribunal lo que nos ha venido a responder es que podemos aportar documentos que acrediten los puntos o los extremos que queríamos dejar probados o que alguien de análogo a la relación de afectividad pudiera declarar posiblemente esta última opción la descartemos". Que no vayan a declarar los padres de Edwin "nos genera una sensación un tanto agridulce porque si es cierto que queríamos mostrarle al tribunal el lado más humano de la pérdida de un ser querido", pero nos aseguraba que "no cambia la estrategia que se marcó inicialmente y por lo tanto es algo que esperábamos". Ospina nos comentaba que "nosotros vamos a defender lo mismo que recoge la fiscalía en sus tesis y que estamos ante un asesinato premeditado, es decir, ante una muerte que se planeó antes de ir a Tailandia y que en todo momento buscaba que la víctima no se pudiera defender y que, además, consideramos que lo que se buscaba era que pasara este crimen desapercibido, que hubiera una impunidad en el mismo, qué fue lo que ocurrió". Recordemos que no fue hasta cuando "se encontraron restos humanos en el basurero municipal" cuando se desataron todas las alarmas "unido a que Darlin forzó al señor sancho a que pusieran una denuncia inicial, supuestamente por desaparición del señor Arrieta, y fue lo que nos llevó, y ha acabado llevando hasta este juicio que comienza la semana que viene". En cuanto a qué pide la familia colombiana, Juan Gonzalo nos desvela que "justicia, no pide venganza. No ha habido ningún acercamiento entre las partes. Si esto se hubiera dado o se fuera a dar, estaremos encantados de escucharlo. Nosotros entendemos que todo el mundo ha perdido". Y es que, en este punto, entienden que "las familias también han perdido y están sufriendo un grave dolor, una gran tristeza y no queremos aumentar en el dolor de nadie" y terminaba sus declaraciones asegurando que "es cierto que nadie va a devolver a Edwin, pero lo que se busca también es cerrar esta etapa tan dolorosa y hacer un punto de aparte".