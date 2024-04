José Luis Martínez-Almeida, así ha sido su última aparición antes de su boda con Teresa Urquijo

En plena cuenta atrás para su boda con Teresa Urquijo y Moreno, José Luis Martínez-Almeida continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales al frente de la alcaldía de Madrid. A pesar de que quedan 24 horas para darle el 'sí quiero' a la mujer con la que mantiene una discreta relación desde hace un año, el alcalde sigue al pie del cañón y este viernes ha protagonizado su último acto público antes del que promete convertirse en el día más feliz de su vida. El político popular, que no se ha cogido ni un solo día de descanso antes de su enlace, ha acudido a la presentación del VIII Torneo de Fútbol cadete, el VI Torneo de Fútbol femenino y el II Torneo de Fútbol Sala discapacidad Vicente del Bosque 'Villa de Alalpardo' en la capital y, con una gran sonrisa e intercambiando bromas y confidencias con sus asistentes, ha confesado que está "nervioso" por el gran paso que está a punto de dar. Demostrando su sentido del humor, Martínez-Almeida ha respondido con un "no lo sabemos" cuando el organización del acto ha comentado a los asistentes que el alcalde "se casa en un rato, se casa mañana, no sé si lo sabéis". "Se le mueve la camisa de los nervios, pero dijo que iba a estar y está, es un hombre de palabra" ha añadido mientras el popular, en capilla como quien dice, ha asentido entre risas. Antes de esta última aparición a 24 horas de su boda con Teresa Urquijo, el político ha presidido su última Junta de Gobierno antes de su 'sí quiero', al que seguirán 15 días de luna de miel en los que dejará el puesto de mano a su vicealcaldesa, Inmaculada Sanz. Y más sincero que nunca ha confesado cómo se siente: "Si me pregunta si estoy nervioso, creo que no había estado tan nervioso en toda mi vida, me paso el día resoplando. También es cierto que tampoco había estado tan feliz, pero es cierto que estoy resoplando todo el día de los nervios y esperando que pueda llegar ya este sábado", ha expresado, reconociendo que nunca había sido tan feliz como ahora.