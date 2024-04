El Rey Juan Carlos ya está en Madrid para la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

Ya está aquí. Tras confirmar oficialmente su asistencia a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo y Moreno este sábado, el Rey Juan Carlos ha llegado a Madrid 24 horas antes del enlace. Lo ha hecho procedente de Abu Dabi y en el avión privado que suele utilizar en todos sus desplazamientos, e intentando evitar ser captado por las cámaras, ha abandonado el aeropuerto de Barajas por la Terminal de Autoridades. No lo ha logrado, ya que Europa Press ha captado al Emérito de lo más sonriente minutos después de aterrizar en nuestro país, en la que es su novena visita desde que se instaló en los Emiratos Árabes en agosto de 2020. Ocupando el sitio del copiloto de un vehículo de color verde, el padre de Felipe VI ha saludado a la prensa en las que son sus primeras imágenes recién llegado a España. El enlace del alcalde de Madrid y la nieta de su prima hermana, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma -con la que tiene una estrecha relación- no es el único motivo de este viaje, ya que este lunes Don Juan Carlos tiene previsto asistir al funeral en memoria de su sobrino Fernando Gómez Acebo, fallecido el pasado 1 de marzo y en cuyo entierro no pudo estar presente por encontrarse en Bahrein en las carreras de la Fórmula 1. Pero antes tendrá lugar la primera gran boda de la temporada, donde el Emérito se reencontrará con la Reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y sus nietos Froilán y Victoria Federica, que han confirmado su asistencia al evento por la relación familiar que les une con la novia, Teresa Urquijo y Moreno. Un cónclave de la Familia del Rey en el que no estarán los Reyes Felipe y Letizia, puesto que el monarca presidirá este sábado la final de la Copa del Rey de Fútbol en Sevilla.