Ecuador sostiene que la concesión de asilo al exvicepresidente Jorge Glas es un acto "ilicito" de México

El Gobierno de Ecuador ha declarado este viernes que el asilo concedido al exvicepresidente del país Jorge Glas Espinel por parte de México constituye un acto "ilícito" y ha pedido que sea entregado para ponerlo a disposición de la Justicia ecuatoriana. "La concesión de asilo diplomático, en este caso, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede, apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad", ha argumentado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en un comunicado. El Ministerio ha asegurado que, "en consecuencia, Ecuador no otorgará salvoconducto alguno, ya que no procede" de conformidad con lo establecido en "la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 ni en la Convención sobre Asilo Político de 1933, "en las que son partes ambos países", así como tampoco según las Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. A este respecto, las autoridades ecuatorianas no solo han lamentado que "México no haya considerado en su decisión" estas disposiciones, sino que ha reivindicado que "el Gobierno de México tiene la obligación de entregar al señor Jorge David Glas Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia de Ecuador". "El Gobierno Nacional ha actuado y actuará en estricto apego al Derecho Internacional y en cumplimiento de lo que dispone la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en apoyo a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, con el fin de erradicar la impunidad por delitos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas", ha agregado desde Exteriores. Este comunicado llega después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmara que, finalmente, las autoridades mexicanas brindarían asilo político al exvicepresidente ecuatoriano, acusado de corrupción y alojado desde hace semanas en la Embajada de México en Quito. "Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que entraran en la Embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer, esa es una cuestión de principios. La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos", manifestaba López Obrador. Glas permanece desde mediados de diciembre en la sede diplomática mexicana, a donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal. La Embajada lo acogió como huésped y sus abogados ya informaron hace semanas de que habían entregado una solicitud formal para el pedido de asilo político. Esta maniobra del exvicepresidente se produjo después de que la Policía Nacional ordenara su detención para prestar declaración ante la Fiscalía por el caso de posible malversación de caudales públicos en la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos.