Carmen Borrego retoma su vida cotidiana

Después del shock que sufrió en la noche de ayer al conocer los dardos envenenados que su hijo y Paola Olmedo lanzaron en la exclusiva que vio la luz esta semana, Carmen Borrego ha decidido retomar su vida y cortar por lo sano. Lo ha hecho de la mano de su marido, José Carlos, que no se ha separado de su lado ni un solo momento desde ayer. Junto a él ha acudido a varios locales del centro de Madrid: una frutería, un estanco, una peluquería... y se ha dejado ver visiblemente tranquila. Agarrada de su brazo y luciendo una sonrisa de oreja a oreja, la colaboradora de televisión ha demostrado que las palabras de su hijo no la preocupan lo más mínimo y que ella, como dijo ayer, tiene la conciencia tranquila de cómo se ha comportado como madre. Lo que más ha llamado la atención es el cambio de look al que Carmen se ha sometido, ya que ha decidido cortarse la melena y acabar con esas puntas quemadas por el exceso de exposición solar en Honduras y dejarse una corte por encima de los hombros. De esta manera, parece que la hermana de Terelu Campos retoma poco a poco su vida cotidiana al lado de la persona que más le ha apoyado en los mejores y peores momentos de su vida. Esta noche, su hermana se sentará en '¡De viernes!' para contestar públicamente a su sobrino y hablará de cómo se encuentra Carmen en estas primeras 24 horas tras el shock que sufrió al conocer las demoledoras palabras que su hijo tuvo para ella en la revista Semana.