Primera detección del 'efecto gloria' en una planeta distante

Por primera vez, se han detectado posibles signos del "efecto gloria", anillos concéntricos de luz similar a un arco iris, en un planeta fuera de nuestro Sistema Solar. Los datos del sensible satélite de caracterización de exoplanetas de la ESA, Cheops, junto con varias otras misiones de la ESA y la NASA, sugieren que este fenómeno óptico está irradiando directamente a la Tierra desde la atmósfera infernal del gigante gaseoso ultracaliente WASP-76b, a 637 años luz de distancia. Visto a menudo en la Tierra, el efecto sólo se ha encontrado una vez en otro planeta, Venus. Si se confirma, esta primera gloria extrasolar revelará más sobre la naturaleza de este desconcertante exoplaneta, con emocionantes lecciones sobre cómo comprender mejor mundos extraños y distantes. Los nuevos datos sugieren que entre el calor y la luz insoportables de la cara iluminada por el sol del exoplaneta WASP-76b y la noche interminable de su lado oscuro, puede estar la primera 'gloria' extrasolar. El efecto, similar al arco iris, se produce cuando la luz se refleja en nubes formadas por una sustancia perfectamente uniforme pero hasta ahora desconocida. "Hay una razón por la que nunca antes se había visto una gloria fuera de nuestro Sistema Solar: requiere condiciones muy peculiares", explica en un comunicado Olivier Demangeon, astrónomo del Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (Instituto de Astrofísica y Ciencias Espaciales) en Portugal y autor principal de el estudio. "En primer lugar, se necesitan partículas atmosféricas que sean casi perfectamente esféricas, completamente uniformes y lo suficientemente estables como para poder observarlas durante mucho tiempo. La estrella cercana al planeta necesita brillar directamente hacia él, con el observador -en este caso Keops- en la orientación correcta". Si se confirma, esta primera gloria exoplanetaria proporcionaría una hermosa herramienta para comprender más sobre el planeta y la estrella que lo formó. WASP-76b es un planeta ultracaliente parecido a Júpiter. Si bien es un 10% menos masivo que nuestro primo rayado, casi duplica su tamaño. Al orbitar estrechamente a su estrella anfitriona doce veces más cerca de lo que el chamuscado Mercurio orbita alrededor de nuestro Sol, el exoplaneta está "hinchado" por una intensa radiación. Desde su descubrimiento en 2013, WASP-76b ha sido objeto de un intenso escrutinio y ha surgido una imagen extrañamente infernal. Un lado del planeta siempre mira hacia el Sol y alcanza temperaturas de 2400 grados centígrados. Aquí, los elementos que formarían rocas en la Tierra se derriten y se evaporan, solo para condensarse en el lado nocturno ligeramente más frío, creando nubes de hierro que gotean lluvia de hierro fundido. Pero los científicos han quedado desconcertados por una aparente asimetría, o inestabilidad, en las "miembros" de WASP-76b: sus regiones más externas vistas cuando pasa frente a su estrella anfitriona. Si bien el efecto de gloria crea patrones parecidos a un arcoíris, los dos no son iguales. Los arcoíris se forman cuando la luz solar pasa de un medio con cierta densidad a otro con diferente densidad (por ejemplo, del aire al agua), lo que hace que su trayectoria se doble (refracte). Las diferentes longitudes de onda se desvían en diferentes cantidades, lo que hace que la luz blanca se divida en sus distintos colores y cree el familiar arco circular de un arco iris. Las glorias, en cambio, se forman cuando la luz pasa entre una abertura estrecha, por ejemplo entre gotas de agua en las nubes o en la niebla. Una vez más, la trayectoria de la luz se desvía (en este caso se difracta), creando con mayor frecuencia anillos concéntricos de color, con interferencia entre las ondas de luz creando patrones de anillos brillantes y oscuros.