Fabrizio Casanova: Tengo la esperanza y la ilusión de poder clasificarnos para Europa

Torrelavega (Cantabria), 5 abr (EFE).- El jugador del Bathco Balonmano Torrelavega, el argentino Fabrizio Casanova, cumple su quinta temporada en el club cántabro con la “esperanza e ilusión” necesaria para que a su equipo le den los puntos y alcanzar las plazas europeas.

En una entrevista con EFE, en la que habla de los Juegos Olímpicos de París 2024, el jugador de la selección de Argentina, deja su futuro en el aire, porque, aunque algunos de sus compañeros en Torrelavega ya han renovado, él aún se tiene que sentar con el club, ya que no descarta “buscar nuevos desafíos”.

Pregunta: Para los que no te conozcan, ¿quién es Fabrizio Casanova?

Respuesta: Yo nací en General Pinto, provincia de Buenos Aires, yempecé a jugar al balonmano en escolares y luego pasé al River Plate. A los 24 años me vine a España por Manolo Cadenas y JavierCabanas, que me ofrecieron jugar en el Balonmano Santoña.

Ese año jugué en plata y al siguiente año me fichó Torrelavega ydesde ahí hasta hoy. He estado en todas las fases del ascenso aAsobal, dos temporadas en plata, y ya, después, me quedé aquí y es mi tercera temporada en primera con ‘Torre’.

P.- ¿Cómo te defines como jugador?

R.- Soy un jugador muy competitivo, me gusta mucho competir al máximo nivel y soy muy trabajador. En las fases de juego soy un jugador que puede tanto atacar como defender.

P.- ¿En qué momento te encuentras?

R.- Esta temporada ha sido una de las que más me ha costado porqueempecé con una pubalgia a principio de temporada, una lesión que esmuy difícil de curar, y hace poco me he hecho un esguince en el pie. Con las lesiones, me está costando un poco, porque siempre vas en un sube y baja.

P.- ¿Qué tal ves la temporada del equipo?

R.- Para mí, el equipo está haciendo una temporada muy buena. Hacetres años estábamos en plata, pero al haber hecho el año pasado unatemporada tan buena, la gente se acostumbra, es ambiciosa y quiere que se repita o se mejore, aunque nosotros lo entendemos y también somos ambiciosos y queremos mejorar la temporada pasada.

P.- El otro día tuvisteis un partido ante un rival directo como el TM Benidorm en el que ganasteis en la última jugada, y en el que fuisteis por debajo en la mayoría del encuentro. ¿Os refuerza esta victoria de cara a la recta final?

R.- Claro, las victorias siempre son positivas, pero la victoria del otro día demuestra lo que es el equipo. Fuimos a remolque durante todo el partido y, el último balón, lo competimos hasta el final, podíamos haberlo fallado, pero siempre lo vamos a intentar hasta el final.

Esta vez tuvimos la suerte y la calidad de Álex Rubiño que sacó ungran lanzamiento y nos dio los dos puntos.

P.- ¿Crees en que podéis llegar a Europa?

R.- Nosotros siempre tenemos esa ilusión de poder llegar, nos quedan dos meses y, si los de arriba pierden puntos y nosotros seguimos en la misma línea de trabajo, yo tengo la esperanza y la ilusión, vamos a pelear hasta el último partido.

P.- ¿Cómo te sientes en Cantabria y, especialmente, en el club?

R.- Me encuentro muy cómodo en Cantabria, en todos los sentidos,comida, paisajes, su gente. Me siento muy cómodo. Torrelavega es mi segunda casa, es el club que confío en mí y me dio la oportunidad de jugar en Asobal. Siempre me han tratado de 10.

P.- El entrenador, Álex Mozas, confirmó hace unos meses que nocontinuará el año que viene ¿Cómo sentó al equipo? ¿Sigue todo igual?

R.- Al principio fue como un balde de agua fría. Una persona que ha hecho tanto por el club y que se ha portado siempre tan bien, y que nos ha llevado tan lejos. Sí que somos los jugadores los que jugamos, pero él ha hecho el proceso de enseñarnos, buscar el objetivo y lograrlo que es lo más difícil.

Pero bueno, también hay que entender que, en el deporte, hay ciclos que se cumplen, y Álex yo creo que ya cumplió su ciclo aquí. Lo ha hecho muy bien y, por ello, entiendo que busqué otros desafíos.

P.- ¿Vas a seguir el año que viene?

R.- Aún no lo tengo claro, ya ha habido renovaciones en el club pero yo aún estoy esperando. Cuando acabe la temporada nos sentaremos el club y yo y valoraremos. Yo todas las temporadas busco nuevos desafíos esté donde esté, porque, al final, es la motivación del día a día, sino yo me aburro.

P.- Ya has debutado con la selección, ¿confías en poder estarconvocado para los Juegos Olímpicos?

R.- Creo que el seleccionador, a día de hoy, puede tener ya su equipo cerrado. A mí me encantaría ¿A quién no le gustaría jugar unos juegos olímpicos? Siempre intento estar bien por si llega ese momento.

La esperanza siempre está ahí, pero creo que el equipo que estállevando a los amistosos y que fueron a los juegos panamericanos loestán haciendo muy bien y se merecen ir. Por lo que creo que el equipo ya lo debe de tener casi cerrado.

P.- ¿Un sueño individual?

R.- Un sueño es jugar los Juegos Olímpicos, precisamente. Ya fui a un Mundial que era mi sueño desde niño, y ahora que ya cumplí ese, el siguiente era jugar las olimpiadas.

P.- ¿Un sueño con el Bathco?

R.- Poder entrar en Europa y terminar la temporada de la manera más grande. Va a costar, pero lo vamos a luchar.

P.- Para concluir, un mensaje a la afición.

R.- Hay que darles las gracias porque siempre apoyan, ya sea en las buenas o en las malas. Siempre están ahí, y siempre tirando buenas energías, que es súper importante.

Yo nunca he estado en un club con una afición así, hay muchos clubes en que las aficiones son un poco tóxicas, pero aquí es todo lo contrario. Ha habido veces de estar cinco partidos sin ganar y lagente decía que seguro que el siguiente lo íbamos a sacar, y eso nosuele pasar. Les tengo que agradecer su forma de ser y el apoyo incondicional que nos dan, y que sigan confiando en el proyecto del Bathco Balonmano Torrelavega.

Kike Serrano Mirones