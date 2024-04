Oxfam advierte de que la población en el norte de Gaza sobrevive con 245 calorías al día

La ONG Oxfam Intermón ha advertido de que la población que reside en el norte de la Franja de Gaza sobrevive con solo 245 calorías al día, una cantidad equivalente a 100 gramos de pan y que es inferior al 12 por ciento de la ingesta calórica diaria promedio. "Imaginemos cómo tiene que ser no solo sobrevivir con tan solo 245 calorías diarias un día tras otro, sino también ver a tus hijos, tus hijas y tus mayores en la misma situación", ha explicado el director general de Oxfam Intermón, Franc Cortada. La ONG ha afirmado que Israel "sabe desde hace casi dos décadas" la cantidad de calorías necesarias para evitar la desnutrición en Gaza y ha citado un documento que fue publicado en 2012 tras una larga batalla judicial con la organización pro Derechos Humanos israelí Gisha y que dejaba la cantidad en 2.279, cifra incluso superior a las 2.100 kilocalorías fijadas por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). Oxfam Intermón ha precisado en su informe que para cubrir las necesidades de la población gazatí se requiere la entrada al enclave de un mínimo de 221 camiones cargados con alimentos. Sin embargo, actualmente solo entran de media 105 vehículos. La ONG también ha indicado que el total de suministros que entran desde octubre en la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), supone una media del 41 por ciento de las calorías diarias necesarias para una persona. Cortada ha señalado que Israel somete a la población civil "al hambre de forma deliberada". A todo ello se le suman los desplazamientos internos, la "amenaza constante" de los drones y las bombas, así como la falta de acceso a agua limpia o a infraestructuras de saneamiento. "Tan solo en la última semana, la Corte Internacional de Justicia ha ordenado nuevas medidas provisionales advirtiendo de que la hambruna ya no es una amenaza sino que se está convirtiendo en una realidad en Gaza", ha recordado, agregando que "Israel no puede continuar usando el hambre como un arma de guerra". 300.000 PERSONAS ATRAPADAS EN EL NORTE La ONG ha estimado que todavía quedan en el norte de la Franja de Gaza alrededor de 300.000 personas atrapadas. En su informe, Oxfam Intermón ha determinado que la hambruna es "inminente" en la zona y que casi la totalidad de la población gazatí está experimentando hambre extrema en el enclave, con 1,1 millones "con niveles catastróficos de inseguridad alimentaria". "Antes de la guerra, nuestra salud era buena y nuestros cuerpos estaban fuertes", ha contado a la ONG una madre atrapada en el norte de Gaza, agregando que tanto sus hijos como ella misma han perdido "mucho peso" desde que no pueden alimentarse "como es debido". "A diario, tratamos de comer todo lo que encontramos, incluso plantas y hierbas, para poder sobrevivir", ha relatado. En su informe, la ONG ha alertado de que los menores han empezado a morir a causa del hambre y la malnutrición, que se ven exacerbadas por la casi total destrucción de las infraestructuras civiles, incluyendo hospitales y centros de salud. Debido a la falta de alimentos, los precios tanto de las frutas como de las verduras son "desorbitados", por lo que la mayoría de los gazatíes no pueden tener una dieta nutritiva y variada. Tampoco es posible, ha afirmado la ONG, encontrar productos para tratar la desnutrición de los menores. Por todo ello, Oxfam Intermón ha exigido "un alto el fuego permanente", así como la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás a cambio de presos palestinos "detenidos ilegalmente". De la misma forma, la ONG ha pedido a los países que dejen de suministrar armamento a Israel y que las autoridades israelíes garanticen "un acceso humanitario total" a la Franja de Gaza.