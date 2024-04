Juan del Val reaparece tras su viaje a Nueva York con Nuria Roca

Después del viaje que ha hecho esta Semana Santa con Nuria Roca, Juan del Val se ha dejado ver este jueves en los Premios Taurinos de ABC y se ha mostrado orgulloso de ver cómo Curro Romero recibía el galardón. Muy emocionado, el escritor aseguraba que "tenemos la suerte de tenerle (a Curro Romero) entre nosotros" porque "es un personaje que forma parte de la historia de España y es un mito viviente, le veo bien y en un día de hoy, muy feliz". Le hemos preguntado por esa portada que ha protagonizado junto a su mujer en Nueva York y nos ha desvelado que "es algo que no te esperas" porque "no apetece mucho el estar de vacaciones y que te esté siguiendo una persona, pero al final debe ser que tiene que ser así". A pesar de las bromas que Nuria expresó por sus redes sociales sobre lo mal que se veía en las páginas de papel couché, Juan se deshacía en elogios asegurando que "yo la veo guapísima como siempre, ella dice que no tanto". Por último, le preguntábamos por la vuelta de Luis Rubiales a España y se mostraba cauto: "Creo siempre en la justicia, habrá que esperar a ver qué sucede, hay una investigación abierta y vamos a ver que resuelvan los tribunales".