Hamás acusa a Netanyahu de "estancar" las negociaciones para ganar tiempo para sus propios planes

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado que los diálogos con Israel se encuentran en un "círculo vicioso" por culpa de primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien solo pretende "ganar tiempo" y "absorber la ira" de las familias de los rehenes, mostrando un "falso interés" por negociar. "Después de la última ronda de El Cairo, la ocupación sigue evadiendo las demandas legítimas de nuestro pueblo de un alto el fuego integral, su retirada de la Franja de Gaza, el regreso de los desplazados y un verdadero intercambio de prisioneros", ha explicado Osama Hamdan, alto cargo de Hamás, informa 'Felesteen'. "Netanyahu sigue poniendo obstáculos para llegar a un acuerdo y no está interesado en liberar a los prisioneros israelíes. Ha quedado claro en todas partes que él y su gobierno nazi intenta ganar tiempo y absorber la ira de las familias de los presos, mostrando un falso interés en continuar la negociación", ha dicho. Hamdan ha asegurado que Hamás se ha mostrado flexible en las negociaciones y que tan solo se ha mostrado inamovible en lo que consideran exigencias "legítimas" de los palestinos, como un alto el fuego para Gaza, la entrada sin cortapisas de ayuda humanitaria y la salida del Ejército israelí del territorio gazatí. La obstinación de Netanyahu, afirma Hamás, responde a su incapacidad para lograr las aspiraciones que se había fijado cuando inició la cruenta campaña militar sobre el enclave palestino, que ha dejado ya más de 33.000 muertos en seis meses. "El criminal de Netanyahu, su gobierno de guerra nazi y su ejército cobarde, se están ahogando en las arenas de Gaza, tambaleándose en el atolladero estancado en el que se han metido. No han logrado alcanzar sus objetivos, y no podrán", ha enfatizado Hamdan, quien ha alabado "la paciencia y la resistencia" palestina. Hamdan también ha rechazado las informaciones sobre las supuestas torturas y violaciones que habrían padecido los rehenes, al mismo tiempo que ha condenado los "crímenes atroces" que han cometido las tropas israelíes durante su operativo en los alrededores del Hospital de Al Shifa, uno de los más grandes del enclave. "Cómo este mundo, con todas sus leyes, tratados y su sistema de justicia, puede coexistir con una entidad deshonesta y corrupta que pisotea todas las leyes y actúa como si estuviera por encima de toda responsabilidad", ha cuestionado así el "silencio internacional oficial" sobre el asedio de Al Shifa.