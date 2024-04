C.Madrid acusa a diputada de MM de estar "obsesionada con el racismo": "¿Lo necesita para justificar su vida política?"

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha sostenido este jueves que la diputada de Más Madrid Diana Paredes, nacida en Perú, parece estar "obsesionada con el racismo" con el objetivo de que "exista" y "crezca en la Comunidad de Madrid". "Y yo me pregunto, y le pregunto a usted: ¿Es que lo necesita para justificar su propia vida política o para alimentar su resentimiento?", ha cuestionado el consejero madrileño durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, después de que Paredes le acusara de ser "negocionista del racismo", alertase sobre el aumento de los casos de acoso por este motivo en los centros escolares y lanzase que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "el único idioma" es el "de la corrupción". "En Madrid no somos racistas y en España el único racismo residual que hay es el de sus socios de gobierno, el de Junts, el del PNV, el de Bildu. Además, a Madrid llegan a diario españoles de toda España ilusionados y gente de todos los países del mundo ilusionados con montar un proyecto de vida y por cumplir sus sueños en la Comunidad de Madrid", ha defendido Viciana. Para el consejero, esto es "una pregunta trampa" porque si contesta con medidas frente "a esos supuestos problemas" que plantea la parlamentaria se supone que los reconoce. "Yo no caigo en su trampa, y hablo de lo que sí está pasando, y afortunadamente lo que sí está pasando es que nuestra Constitución es la mejor garante de la convivencia en los colegios e institutos, y justamente es esa Constitución la que ustedes quieren destruir por la puerta de atrás", ha lanzado el titular de Educación. Al acabar su intervención, Paredes ha pedido la palabra por el artículo 114 del Reglamento y ha afeado que el consejero dijera que a ella le "beneficia" que exista "el racismo" para poder estar en la Asamblea de Madrid "hablando". El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha rechazado darle la palabra por no poder "predicar con el ejemplo" después de lo que ha dicho sobre la presidenta de la Comunidad.