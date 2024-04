Palestina pide a Guterres revisar su estatus para pasar a ser Estado miembro de pleno derecho de la ONU

El representante palestino ante Naciones Unidas, Riad Mansur, ha enviado una carta este martes al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que pide formalmente que se revise el estatus de Palestina como Estado observador no miembro del organismo para pasar a ser Estado miembro de pleno derecho. "Tengo el honor de solicitar que se dé nueva consideración a esta solicitud por el Consejo de Seguridad de la ONU durante abril de 2024. Estaría agradecido si tramitaras esta petición al Consejo de Seguridad lo más pronto posible", ha indicado en una misiva publicada por la cuenta de la misión palestina ante Naciones Unidas en la red social X. En paralelo, la Organización de Cooperación Islámica (OIC), el Grupo Árabe y el Movimiento de Países No Alineados han enviado cartas a Guterres, al presidente de la Asamblea General, Dennis Francis; y a la representante de Malta, Vanessa Frazier, que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo, para apoyar la solicitud de la representación palestina. "Como hemos reafirmado (...), nuestros respectivos grupos y movimientos apoyan la aplicación de la admisión del Estado de Palestina, solicitado en 2011 y que continúa pendiente. Así, deseamos llamar su atención sobre que, a fecha de hoy, 140 Estados miembros han reconocido el Estado de Palestina", han indicado. Palestina es, desde noviembre de 2012, Estado observador no miembro de Naciones Unidas. La Autoridad Palestina inició el proceso en septiembre de 2011 a fin de convertirse en miembro de pleno derecho, si bien lleva paralizado desde entonces. Si el Consejo de Seguridad recomienda la admisión de Palestina --lo que requiere una ausencia de veto--, la iniciativa pasaría a la Asamblea General de la ONU para su consideración. Allí, una mayoría de dos tercios tiene que aprobar la inclusión del nuevo Estado. El anuncio se produce en plena ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y donde han muerto ya más de 32.900 palestinos, según las autoridades gazatíes. A esto se suma la muerte de alrededor de 440 palestinos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.