El expresidente ucraniano Petro Poroshenko desliza una posible candidatura en las próximas elecciones

El expresidente de Ucrania Petro Poroshenko, antecesor directo de Volodimir Zelenski al frente del país, ha adelantado la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones, donde rige el estado de guerra por la invasión rusa, razón por la que se ha bloqueado la celebración de comicios desde hace ya más de dos años. Poroshenko, que ha ofrecido una entrevista para la cadena qatarí Al Yazira, ha matizado que sus aspiraciones presidenciales quedan en todo caso supeditadas a que Ucrania logre la victoria sobre Rusia. "Esta guerra es más grande que Ucrania, va sobre el orden mundial, la libertad y la democracia", ha dicho. "Estamos aquí luchando y salvando al mundo", ha manifestado Poroshenko, quien tras su salida de la Presidencia ucraniana a mediados de 2019 lidera ahora el partido Solidaridad Europea, la principal formación opositora que no ha sido prohibida por las autoridades. En caso de que no se presente finalmente a las elecciones presidenciales ucranianas, que se deberían haber celebrado a finales de marzo, Poroshenko ha reconocido que otra alternativa podría ser la de postular a un asiento en el Parlamento Europeo una vez que Ucrania logre ingresar en la Unión Europea. Ucrania debería haber celebrado elecciones presidenciales este pasado domingo, pero el contexto de ley marcial imposibilita la organización de unos comicios que, además, no están apoyados por la población. Aunque el mandato de Zelenski expira en mayo, un apartado de la Constitución avala su permanencia temporal en el cargo. Poroshenko accedió a la Presidencia ucraniana en junio de 2014 tras el Euromaidán, la protestas sociales de carácter nacionalista que provocaron la caída del entonces presidente, Viktor Yanukovich, después de rechazar un acuerdo con la Unión Europea en favor de otro con Rusia.