Carla Vigo reaparece y desvela cómo se encuentra: "Ahora estoy muy bien"

Viviendo uno de los momentos más felices de su vida después de pasar por una etapa complicada en la que se alejó por completo de las redes sociales y se centró en superar esos baches de salud, Carla Vigo ha reaparecido este miércoles en el estreno del documental 'Mis ganas ganan'. Homenajeando por completo a Elena Huelva, la joven nos ha confesado que no tenía relación con ella, pero "sí que veía sus vídeos y me parecían muy bonitos" porque "transmitía mucha esperanza" y "era una gran luchadora". En cuanto al momento personal que vive, Carla nos ha desvelado que "ahora estoy muy bien" porque atrás quedaron los malos tiempos, en los que "me apoyo sobre todo en mi familia y mis amigos y en que la vida es muy bonita". Como toda persona, la sobrina de la Reina Letizia nos aseguraba que también ha sufrido decepciones: "Me las he llevado", pero las ha superado "con mucho valor"... y sobre su corazón, nos aclaraba que "está contento, alegre, pero no tiene a nadie todavía". Le hemos preguntado también por su experiencia de voluntaria con personas mayores y nos ha comentado que le ha ido "muy bien" porque "me están aportando mucho más de lo que yo puedo aportarle a ellos, está siendo una experiencia muy bonita". Sobre su faceta como actriz, que aparcó estos meses de atrás para centrarse en ella, nos ha comentado que "me encantaría trabajar con Los Javis, pero de momento no ha surgido" y no le importa con qué papel, ya que "cualquiera de sus producciones, es que me gustan mucho". En cuanto a la participación de Victoria Federica en 'El Desafío', Carla nos ha explicado que "no me gusta mucho ver realities" y por ello no sabía de ello. Por último, le hemos preguntado por la relación con sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y nos ha confesado que sí que tienen muy buena relación, pero ha preferido no contar ningún detalles de los planes que hacen juntas: "Es que eso no se puede contar". Eso sí, de lo que no tenía ni idea es de la escapada que ha hecho la Princesa Leonor a Nueva York: "Ah pues no sabía nada que se había ido a Nueva York"... y, sin más, se despedía de los medios asegurando que "las quiero mucho" y dejando claro que admira a la princesa por su profesionalidad: "A mí no me gustaría estar en su piel, la verdad, la animo mucho desde aquí".