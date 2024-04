El italiano Jannik Sinner arrebata a Carlos Alcaraz el número dos del ránking ATP

El tenista español Carlos Alcaraz baja un puesto, hasta el número tres, en el ránking mundial de la ATP, en favor del italiano Jannik Sinner, flamante campeón por primera vez del Masters 1.000 de Miami, torneo en el que el español no pudo pasar de cuartos de final. El murciano perdió su partido por un puesto en las semifinales del evento celebrado en Florida ante el búlgaro Grigor Dimitrov, sorpresa del torneo y nuevo integrante del 'top 10' mundial. Pero el cambio más significativo lo protagonizó Sinner, al que ya venció Alcaraz en las semifinales de Indian Wells hace dos semanas, pero que ahora le arrebata el número dos del mundo. El italiano, que le amenazaba desde su tercera plaza, suma ahora 8.710 puntos, a poco más de 1.000 (1.015) del serbio Novak Djokovic, que continúa como número uno del mundo, aunque no defendió puntos en el segundo Masters 1.000 de la temporada. El de El Palmar, que no igualó las semifinales alcanzadas en Miami en 2023 --donde cayó precisamente ante Sinner-- ocupa ahora el tercer escalón con 8.645, muy cerca del italiano. Mientras que el ruso Daniil Medvedev, que perdió ante Sinner en semifinales, cierra el 'Top 4' a casi 1.500 puntos (7.165) de Alcaraz. El 'Top 10' del ránking mundial no tiene excesivas novedades salvo el ascenso de tres puestos, para colocarse noveno, de Dimitrov, tras su final en Miami, mientras el polaco Hubert Hurkacz baja al décimo lugar. Del resto de la 'Armada', Pedro Martínez sube hasta el puesto 77, después de vencer en el Challenger de Girona, y Roberto Bautista también mejora dentro del 'top 100' (93), a pesar de apenas disputar dos duelos en Miami. Por su parte, en la clasificación de la WTA, la polaca Iga Swiatek sigue firme en lo más alto, con más de 2.000 puntos de ventaja sobre la bielorrusa Aryna Sabalenka, con la estadounidense Coco Gauff cerrando el 'top 3'. El gran ascenso es para la norteamericana Danielle Collins, reciente ganadora en Miami, subiendo 31 puestos (22), a solo 78 puntos del 'top 20'. La mejor española es Sara Sorribes en el puesto 50.