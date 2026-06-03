El departamento de La Paz declara la emergencia sanitaria ante el desabastecimiento por los bloqueos en Bolivia

La Gobernación de La Paz, departamento boliviano donde se encuentra la homónima capital de Bolivia, ha declarado este martes la "emergencia sanitaria y humanitaria" en todo el territorio por causa del desabastecimiento derivado de los bloqueos vigentes en el país andino desde hace semanas.

Las autoridades del referido departamento capitalino han justificado esta decisión alegando en un comunicado que "los bloqueos de caminos impiden el transporte y suministro regular de insumos esenciales para la atención de pacientes en hospitales y centros de salud". De hecho, informes técnicos elaborados por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) han apuntado a un escenario "crítico" de "desabastecimiento".

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"Lamentablemente, parte de la insuficiencia en la llegada de oxígeno y medicamentos se debe a los bloqueos. La situación es preocupante y requiere acciones inmediatas para evitar que se ponga en riesgo la vida de los pacientes", ha alertado el secretario departamental de Salud, Guido Zambrana, con relación a las "dificultades" que enfrentan "varios establecimientos médicos" para "garantizar la provisión continua" de recursos "indispensables".

Precisando que la crisis "varía" según la capacidad de almacenamiento de cada establecimiento, Zambrana ha indicado que mientras algunos hospitales cuentan con reservas de oxígeno para dos o tres días, otros disponen de existencias para periodos más reducidos.

De acuerdo con las autoridades departamentales, esta decisión "permitirá agilizar procedimientos administrativos y coordinar acciones con el Ministerio de Salud para facilitar el ingreso de suministros mediante corredores humanitarios", amén de posibilitar la reasignación de recursos y la adopción de medidas excepcionales para garantizar la atención médica a la población.

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A ello ha sumado el director técnico del SEDES, Martín Carrasco, que con tal declaratoria se habilitan mecanismos inmediatos para la adquisición de medicamentos, oxígeno, alimentos, combustibles y otros insumos estratégicos destinados a los establecimientos de salud del departamento.

No obstante, las autoridades departamentales sí que han sostenido que, de mantenerse los bloqueos en las carreteras, el riesgo para la población podría agravarse debido a las dificultades para abastecer a los servicios de salud y garantizar la atención oportuna.

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Este mismo martes se ha confirmado la muerte de un chófer de transporte pesado en una carretera de La Paz, tras haber permanecido varado en su camión sin querer abandonarlo durante más de 30 días, por causa de los bloqueos de sindicatos y organizaciones sociales que piden la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, según recoge el diario 'La Razón'.

La situación, mientras tanto, no parece próxima a una resolución, pues la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y La Paz, junto a la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones, han resuelto, durante la celebración de un cabildo en la misma jornada, respaldar los bloqueos, rechazar cualquier proceso de diálogo con el Ejecutivo central, ratificando así la petición de la marcha de Rodrigo Paz.

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