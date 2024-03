Simeone: "Morata estará más motivado aún para cambiar los silbidos por aplausos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el delantero Álvaro Morata estará "más motivado aún" para tratar de cambiar lo pitos que escuchó en el España-Brasil del Santiago Bernabéu "por aplausos", y espera que el equipo pueda "hacer las cosas bien fuera de casa" este lunes en su partido de LaLiga EA Sports ante el Villarreal. "Motivación", respondió en rueda de prensa a qué debían despertarle al atacante madrileño los pitos del Bernabéu. "Seguramente lo que le vendrá por la cabeza a Álvaro es estar más motivado aún, cambiar esos silbidos por aplausos y responder de la mejor manera. Es un jugador muy importante para nosotros y estas situaciones provocan más ganas de hacer las cosas bien", continuó. Por otra parte, sobre la fecha del partido ante el Villarreal, el 'Cholo' no quiso buscar excusas y asumió que "el calendario" les ha llevado "a jugar el lunes". "Los futbolistas han regresado bien de sus selecciones, gracias a Dios, y hemos trabajado con mucho entusiasmo y con muchas ganas con los chicos que se quedaron acá entrenando estas dos semanas. Mañana tenemos un partido muy importante con un rival que tiene sabe a lo que juega, que interpreta muy bien lo que el entrenador les propone", indicó. El técnico argentino, además, no ofreció explicación al rendimiento del equipo fuera de casa, y espera que puedan corregirlo en el Estadio de la Cerámica. "A falta de nueve fechas es difícil plantear este partido de mañana. Lo planteamos desde lo que hay, desde lo que se ve. Hay que intentar mejorar e intentar hacer las cosas bien fuera de casa", subrayó. Sobre los nuevos episodios de racismo en el fútbol español, en el Getafe-Sevilla y en el Sestao River-Rayo Majadahonda, el preparador rojiblanco insistió en que es un problema "de todos". "Es difícil seguir hablando más de lo mismo. Depende de todos, no depende de una persona sola, depende de la sociedad entera. Necesitamos mejorar todos", señaló. En otro orden de cosas, Simeone se mostró feliz por la renovación de Koke Resurrección. "A Koke lo conocemos desde muy chico, hemos tenido la suerte de acompañarlo en todo su crecimiento, en lo importante que es para nuestro equipo. Ahora vamos a acompañarlo en esta renovación para que nos siga ayudando desde el lugar que le toque", manifestó. Por último, habló de la adaptación del centrocampista belga Arthur Vermeeren. "Debemos acompañarlo, hacerlo crecer. Es joven, tiene muchas cosas que darnos. Llegó en un momento con muchos partidos sin poder entrenar; tiene algo importante, que es querer mejorar, se adaptó con humildad y nos va a ayudar seguro en el momento en el que podamos acompañarlo. Debemos darle la confianza que se necesita para tener continuidad en LaLiga. Tiempo y paciencia, sabemos que hay un buen futbolista", concluyó.