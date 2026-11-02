Aminetu Haidar denuncia la complicidad de UE y Occidente en abusos de DDHH y saqueo del Sáhara Occidental

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La activista y presidenta de la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), Aminetou Haidar, ha criticado la complicidad de la UE y los países occidentales en las violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos en el Sáhara Occidental para garantizar el expolio ilegal de los recursos naturales de la antigua colonia española.

"Esta complicidad de la UE con el Estado ocupante de Marruecos deriva de alianzas políticas y económicas que refuerzan la ocupación y fortalecen su sistema represivo, fortaleciendo sus capacidades económicas y políticas, al tiempo que refuerzan los mecanismos de represión infligidos a la población civil saharaui en las zonas ocupadas", ha afirmado Haidar en una entrevista con la organización de Derechos Humanos sueca Artikel2.

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Hadiar ha calificado de "irónico" que el pueblo saharaui viva en campamentos de refugiados, dependiendo de una ayuda humanitaria cada vez más reducida, mientras "su tierra ocupada es rica en recursos naturales que se explotan sin beneficiar a sus legítimos propietarios".

En particular ha mencionado la "continua política de aislamiento y represión que siguen imponiendo las autoridades de ocupación marroquíes a los civiles saharauis que protestan contra la ocupación". "Incluso las pequeñas reuniones y manifestaciones pacíficas están prohibidas y sus participantes son sometidos a tortura, acoso y falsas acusaciones", ha denunciado.

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Haidar ha recordado que ella misma pasó cuatro años desaparecida, tiempo en el que fue torturada. Después pasó siete meses en prisión, durante los cuales su familia desconocía si seguía con vida. Su posterior liberación supuso su vuelta a "una realidad de asedio, vigilancia, interrogatorios y acoso constante".

Por último, Haidar ha pedido "romper el bloqueo mediático impuesto a las zonas ocupadas del Sáhara Occidental" como "responsabilidad compartida que recae en la comunidad internacional, la sociedad civil y los individuos, dado el papel crucial que desempeñan las voces internacionales al denunciar las violaciones y mantener la causa saharaui presente en el debate internacional".

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La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.