Cientos de disfrazados de zombis se toman la mayor ciudad de Brasil en Día de los Muertos

Guardar

São Paulo, 2 nov (EFE).- Cientos de personas disfrazadas de zombis recorrieron este lunes festivo las calles del centro de São Paulo durante la tradicional marcha que se celebra cada año en el Día de los Muertos y que en 2026 cumple su vigésima edición en la mayor ciudad de Brasil.

Muertos vivientes, brujas, vampiros, personajes de los clásicos del terror en el cine y hasta las tradicionales catrinas mexicanas, 'deambularon' bajo un clima ameno durante más de dos horas vistiendo de color las céntricas calles de la capital paulista en la popular 'Zombie Walk'.

PUBLICIDAD

Varios también se animaron a bailar la clásica coreografía de Thriller, el éxito que inmortalizó Michael Jackson y que se convirtió en el himno de la cultura pop para conmemorar esta fecha.

La Marcha Zombi, que surgió en California en 2001, y que se realiza en distintas ciudades del mundo, se ha convertido en una cita tradicional desde hace veinte años en la capital paulista.

El evento es abierto a público de todas las edades y reúne tanto a quienes participan disfrazados de monstruosas criaturas como a curiosos que se acercan para contemplar un espectáculo que, por unas horas, convierte el centro histórico de São Paulo, en un escenario de película de terror.

PUBLICIDAD

Mientras los participantes de la marcha asumían los roles hiperrealistas de los zombis, numerosos paulistanos -y gente de todo Brasil- se desplazaron a los cementerios para rendir homenajes y ofrendas florales a sus difuntos. EFE

(foto)