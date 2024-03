María José Cantudo hace un repaso de su vida y asegura que "estoy en paz"

Tras padecer una hernia en la espalda y ser operada de urgencia, María José Cantudo hizo todo lo posible para salir adelante -a pesar de las complicaciones que sufrió- y lo consiguió. Eso sí, la artista siempre ha confesado que ha sido gracias a la creencia absoluta que tiene en Dios y su religión. Europa Press ha podido hablar con ella recientemente y, muy emocionada al recordar su milagrosa recuperación, nos confesaba que "ha sido un milagro de Dios, la gente que piense lo que quiera, pero ha sido un milagro seguro". Además, la actriz nos explicaba cómo vivió ella ese infierno el año pasado: "Estaba súper enfajada para poder moverme, no notaba nada, ni dolor ni nada, pero luego vi un cardenal en el hombro de llevarlo, no noté nada, era para mí algo tan importante. Fíjate qué coincidencia, me operaron el martes 4 y a los seis meses justo era martes y 4, a los seis meses justos, era como si me dijera dios, aquí estoy. Llegué con una silla de ruedas". En cuanto a la importancia de tener a Dios en su vida, nos comentaba que "Dios me ha puesto muchas veces a prueba, dios al final está contigo, yo sí puedo y pienso dentro de mi corazón, que los demás piensen lo que quiera que a mí me ha echado muchos capotes en la vida, él me ha sacado adelante, es lo que puedo decir". Sobre el momento que está viviendo, la Cantudo se define como "una persona que hay que conocerme, soy una persona muy tranquila, muy familiar, muy casera, pero luego tengo un hijo y mi hijo gracias a dios se parece mucho a mí en estas cosas bonitas" y asegura que siempre "estoy con un espíritu bastante tranquilo, alegre dentro de mí, aunque tenga muchos problemas, estoy en paz conmigo misma, intento hacer lo que puedo". Aunque está feliz por su hijo, María José nos reconocía que le hubiera gustado tener una hija: "Yo quería una niña, me hubiese gustado muchísimo tener una hija. Mi madre somos cinco hermanos, tres niñas y dos niños más pequeños. Ahora mi madre es una mujer maravillosa, pero tiene a sus hijas que las tienen estamos ahí con ella, no tiene que ir a ningún sitio porque sus hijas la están cuidando. Una hija es muy importante para una madre". Sobre su hijo nos confesó que "no me ha dado ningún problema, ha sido un niño precioso, ha estudiado siempre, siempre dice que le forcé a hacer derecho, pero no, yo pensé que una persona tiene que prepararse para defenderse para que no le hagan daño", algo que "he conseguido" aunque "él luego ha seguido estudiando muchas cosas más, eso sí que se lo inculqué para que se definiera en la vida". Por último, le preguntábamos por todo lo que se está hablando de la vida de Silvia Tortosa y María José nos aseguró que se debería hablar de su gran legado: "¿Por qué no se habla en vez de su marido y el fin de su vida, lo buen actriz que ha sido esta mujer? lo buena persona, yo la conozco poco, pero para mí el ser humano es el que tiene que seguir. Nada más que hablamos de lo malo, y lo bueno de esta persona, el legado que nos ha dejado con sus películas. Hay que quedarse con eso".