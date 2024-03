La Iglesia argentina expresa su preocupación por los que están perdiendo su trabajo y pide "sensibilidad"

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Óscar Ojea, ha expresado su preocupación por quienes se quedan "sin trabajo" y ha pedido que no se dejen ganar por "la globalización de la indiferencia" ante esta situación. "Hemos recibido últimamente en la Conferencia Episcopal grupos diversos de personas que quedan sin trabajo, gente que queda como al costado del camino. Es tremenda esta herida. El día que nos gane la globalización de la indiferencia, el día que se nos endurezca tanto el corazón, que no tengamos sensibilidad para estos hermanos y hermanas que quedan sin trabajo, es ese día no nos podemos llamar cristianos", ha dicho Ojea en su habitual mensaje de cada año por la celebración de la Pascua y lo ha recogido el periódico 'Crónica'. Ha añadido que "ese día vamos a decir nos ocupamos solamente de nosotros mismos y los demás ¿qué importa? Pidámosle al Señor esta gracia descubrir con una imaginación nueva la caridad cristiana. Siempre la Pascua nos da una nueva creatividad para poder crecer en el amor, para poder crecer en la caridad". "Los frutos de la Pascua son la paz y la alegría que trae Jesús resucitado, pero la paz además de ser un don es una tarea; la paz se construye, no es un producto industrial, es artesanal", ha explicado. Ha cerrado asegurando que "se construye con el trabajo de cada día, con la vida de cada día, la cercanía, la entrega, y se construye con la solidaridad. Cuánta falta nos hace en este tiempo de emergencia, en este tiempo de crisis, en donde cuesta tanto la vida de cada día, ¡cuánta falta nos hace la solidaridad".