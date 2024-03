El alcalde de Kiev advierte de que Kiev "sigue siendo un objetivo" para Putin por ser el "corazón" de Ucrania

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha advertido que aún existe el riesgo de una nueva ofensiva de Rusia sobre la capital de Ucrania ya que continúa siendo un objetivo para el presidente ruso, Vladimir Putin, dos años después de la retirada de las tropas rusas de los alrededores de la ciudad. "Kiev era un objetivo y sigue siéndolo para (el presidente ruso Vladimir) Putin, porque la capital es el corazón del país", ha asegurado Klitschko en declaraciones concedidas al diario alemán 'Bild'. El líder local ha subrayado, no obstante, que ahora son conscientes de ello y, por este motivo, están "mucho mejor preparados que hace dos años para posibles nuevos atentados". En la misma línea, Klitschko ha planteado la importancia de tener siempre en cuenta todos los escenarios posibles y ha reconocido que, "si Putin llega a tomar una decisión así, será una decisión sangrienta". Por otro lado, el alcalde de Kiev ha criticado al líder del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Rolf Mützenich, por sus comentarios sobre una posible "congelación" de la guerra y ha garantizado que las tropas ucranianas no cederán ningún territorio a Rusia. "Eso no puede ser un compromiso", ha sentenciado. Por contra, Klitschko ha reivindicado la necesidad de una mayor ayuda internacional para la defensa antiaérea de Ucrania, argumentando que "los ataques con misiles siguen aumentando" y que se requieren "urgentemente más misiles Patriot y más medios para proteger al pueblo" ucraniano.