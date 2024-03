Más de una decena de ONG piden a la FINUL que publique su informe sobre la muerte del periodista Isam Abdalá

Hasta 15 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Reporteros sin Fronteras han pedido a la fuerza de Naciones Unidas en Líbano, la FINUL, que publique los resultados de su investigación sobre la muerte el 13 de octubre del periodista de la agencia Reuters Isam Abdalá en un ataque que atribuyen a Israel. Las ONG menciona la existencia de un resumen de la investigación, que han podido ver empleados de Reuters, en el que la FINUL concluye que un tanque israelí Merkava disparó ese día dos proyectiles de 120mm que impactaron contra un grupo de periodistas "claramente identificados" como tales, en un acto constitutivo de una violación del derecho Internacional. El mismo resumen menciona que el tanque abrió fuego tras 40 minutos de relativa calma en medio del cruce de hostilidades que llevaba ocurriendo todo el día entre Hezbolá e Israel. La petición también está firmada por cuatro de las víctimas, los periodistas Carmen Joukhadar, de Al Yazira, y Christina Assi, Dylan Collins y Elie Brajia, de AFP. "La información de Reuters sugiere que la investigación de la FINUL corrobora las conclusiones de las investigaciones realizadas por Reporteros sin Fronteras, Reuters, AFP, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y es una herramienta esencial para buscar la verdad, la rendición de cuentas y la reparación para las víctimas y los sobrevivientes", según los firmantes. "Por lo tanto, solicitamos que la FINUL haga pública su investigación completa de acuerdo con el compromiso de transparencia de la ONU", indican, antes de recordar que "dado que la ONU hace públicos los hallazgos relacionados con las investigaciones internas, no faltan precedentes". En el caso de que ahora mismo la FINUL no pueda hacer público el informe completo, "pedimos que haga una declaración pública explicando por qué y proporcionando un cronograma de cuándo se producirá la publicación" mientras "publica una versión redactada o resumida del informe".