Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo disfrutan de una Semana Santa pasada por agua

Disfrutando de una Semana Santa pasada por agua, este Viernes Santo hemos podido ver a Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo por las calles de Sevilla aprovechando que el tiempo ha dado una tregua con las lluvias. Visiblemente tristes por la cantidad de procesiones que no se han podido llevar a cabo, Eugenia nos confesaba que está siendo una Semana Santa "tristona" porque "el tiempo no ha acompañado". Además, hemos recordado a su madre, la Duquesa de Alba, que ayer hubiese cumplido años y ha mostrado una pequeña sonrisa asegurando que además de ser una fecha señalada en su vida "coincidió en Jueves Santo", lo que le hizo aún más ilusión. Eugenia ha tenido un perfil bajo estos días, ya que no se ha dejado ver mucho a diferencia de su hija, a la que sí que pudimos ver ayer acompañada por su pareja, Manuel Vega, por el barrio de Triana.