Diego Matamoros evita comentar el concurso de su hermana, Laura Matamoros

Mientras que su hermana Laura Matamoros se ha embarcado de nuevo en la aventura de 'Supervivientes', Diego parece que se quiere mantener al margen de su concurso y no hacer ningún comentario de todo lo que le está pasando en Honduras. Eso sí, alguna declaración ha hecho. Visiblemente serio y sin ganas de desvelar qué le está pareciendo el reality que está haciendo su hermana, Diego nos ha confesado que no lo está viendo, eso sí... ha querido dedicarle unas palabras de aliento en estos momentos que parece no estar muy motivada. El hijo de Kiko Matamoros espera que a su hermana "le vaya bien" en el reality y cuando le hemos preguntado sobre la decisión de ella de abandonar el concurso tras su pelea con Kiko Jiménez se mostraba de lo más rotundo: "No tengo ni idea". De esta manera, parece que el influencer quiere seguir en ese segundo plano en el que lleva estos últimos años y no participar en la esfera pública, ni siquiera para apoyar y defender a su hermana en el concurso.