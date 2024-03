Amazon One ahora permite el registro de la palma de la mano desde su 'app' móvil

Amazon ha anunciado el lanzamiento de la aplicación móvil Amazon One, que facilita el registro de los usuarios en su servicio de reconocimiento de la palma de la mano y que ya se puede descargar a través de App Store y Google Play Store. Lanzado en septiembre de 2020, Amazon One es un sistema que permite el pago en establecimientos con esta parte del cuerpo, así como utilizarla como formato de identificación para acceder a un estadio o a la oficina de trabajo. La firma introdujo Amazon One inicialmente en tiendas seleccionadas de Amazon Go, con dispositivos situados en su entrada para que los usuarios las utilizaran para pagar sus compras, previo registro. Ahora, Amazon ha anunciado el lanzamiento de una aplicación móvil, disponible a través de Google Play Store y App Store, que permite identificarse en el servicio sin tener que acudir físicamente a una ubicación de Amazon One, que actualmente solo está disponible en Estados Unidos. La firma ha comentado en un comunicado que con esta plataforma los usuarios nuevos ya no necesitarán "tiempo adicional" para registrarse durante el pago, mientras que para los minoristas "la 'app' garantiza una experiencia más fluida. Por tanto, esta aplicación permite a los clientes crear su perfil 'online' iniciando sesión en u cuenta de Amazon, tomando una foto de la palma de su mano -se pueden también registrar ambas palmas- y añadiendo un método de pago. Amazon ha recordado finalmente que, una vez registrados, los usuarios pueden comenzan a usar Amazon One tanto para pagos como para almacenar y acceder a entradas o tarjetas de fidelidad, simplemente colocando esta parte del cuerpo sobre un dispositivo Amazon One. Asimismo, ha subrayado que este servicio ofrece una precisión del 99,9999 por ciento gracias al empleo de Inteligencia Artificial (IA) generativa, que compara las represenaciones vectoriales de imágenes de la palma de la 'app' con la representación vectorial de las imágenes de la palma y las venas del dispositivo Amazon One. Todas las imágenes de Palm creadas a través de la aplicación se cifran y se envían a un dominio seguro de Amazon On en la nube de Amazon Web Services (AWS). Estas no se pueden descargar ni guardar en el teléfono.